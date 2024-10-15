Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Olla Ramlan Buat Laporan Polisi, Tidak Terima Anak dan Ayahnya Dihina 

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |23:43 WIB
Olla Ramlan Buat Laporan Polisi, Tidak Terima Anak dan Ayahnya Dihina 
Olla Ramlan buat laporan polisi, tidak terima anak dan ayahnya dihina. (Foto: Instagram Olla Ramlan)
A
A
A

JAKARTA - Olla Ramlan mengungkapkan alasannya membuat laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (15/10/2024). Apa masalah apa?

Usut punya usut, Olla Ramlan mengaku tidak terima anak dan almarhum ayahnya dihina oleh orang yang menggunakan jasa buzzer melalui media sosial.

Olla Ramlan bersyukur sudah membuat laporan polisi. "Alhamdulillah, kita tunggu prosesnya. Insyaallah kita akan menemukan akun yang melakukan ini," kata Olla Ramlan kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).

Menurut Olla Ramlan, laporannya terkait pencemaran nama baik, fitnah dan UU ITE. Menurut artis 44 tahun ini, sejatinya dia belum mengetahui pasti motif dari bos buzzer yang dia laporkan. 

Olla Ramlan pun sangat berharap bisa bertemu dengan pihak terlapor seiring laporannya diterima Polda Metro Jaya.

"Kita lihat nanti aja. Kalau emang berani, samperin saya langsung, nggak usah pakai bayar buzzer," kata dia.

Dalam kesempatan itu, mantan istri Muhammad Aufar Hutapea itu juga sudah menyerahkan sejumlah bukti ke penyidik.

"Insyaallah ya (buktinya kuat), saya nggak pernah koar-koar marah. Ini pertama kalinya karena menyangkut ayah saya yang sudah almarhum dan juga anak-anak saya," bebernya.

Ditanya soal duduk perkara dugaan pencemaran nama baik yan dilaporkan, Olla memilih untuk menjelaskan secara singkat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174955/olla_ramlan-kCQr_large.jpg
Olla Ramlan Akui 3 Kali Berusaha Akhiri Hidup, Gagal karena 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170693/olla_ramlan-0G1L_large.jpg
Alasan Olla Ramlan Ogah Jajal Profesi DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170498/olla_ramlan-IiCp_large.jpg
Olla Ramlan Bantah Banting Setir Jadi DJ usai Tampil di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168254/olla_ramlan-vncN_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Goyang Erotis saat NgeDJ di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/33/3161011/olla_ramlan-YLzJ_large.jpg
Olla Ramlan Tampil Menggoda dengan Mini Dress Hitam, Netizen: Dasar Emak-Emak Puber!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154499/olla_ramlan-EvxY_large.jpg
Reaksi Anak saat Tahu Olla Ramlan Pacari Pria Lebih Muda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement