Olla Ramlan Ungkap Sosok Shyeika, Pacar Baru Sean Alexander yang Sempat Dikira Saudara

Olla Ramlan Ungkap Sosok Shyeika, Pacar Baru Sean Alexander yang Sempat Dikira Saudara (Foto: ist)

JAKARTA - Hubungan asmara putra sulung Olla Ramlan, Sean Alexander, dengan pacar barunya, Shyeika, sempat menarik perhatian publik. Hal ini menjadi sorotan setelah Olla Ramlan mengungkap hubungan anaknya di tengah kontroversi yang melibatkan putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani (alias Lolly), dan pacarnya Vadel Badjideh, yang tak mendapat restu dari Nikita.

Diketahui bahwa Lolly adalah mantan kekasih Sean Alexander. Namun, setelah hubungan Sean dengan Shyeika terungkap, netizen sempat ramai berspekulasi bahwa Shyeika adalah saudara Sean. Banyak yang salah paham, mengira Shyeika adalah anak dari mantan suami Olla, Alex Tian.

Menanggapi hal ini, Olla Ramlan akhirnya menjelaskan siapa sebenarnya Shyeika. Ternyata, Shyeika adalah anak dari sahabat istri Alex Tian.

"Aku kan hubungannya baik sama Alex. Alex punya istri, istrinya juga baik banget sama aku. Nah, istrinya Alex punya sahabat, sahabatnya Melina itu anaknya yang jadi pacar Sean," ujar Olla Ramlan dalam acara Pagi Pagi Ambyar yang dikutip pada Senin (14/10/2024).

Tak heran, jika Sean dan Shyeika sudah saling kenal dan dekat hingga akhirnya berpacaran.

Olla Ramlan sendiri sudah memberikan restu untuk hubungan putranya. Namun, mengingat Sean yang masih berusia 19 tahun, Olla tetap mengingatkan putranya untuk fokus pada pendidikan terlebih dahulu.

"Sean masih 19 tahun, biar nikmati hidupnya dan fokus kuliah dulu karena mama kerja keras buat bayar kuliah. Harus kuliah dulu," tegas Olla Ramlan.