HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sean Alexander dan Shyeika Pacaran, Olla Ramlan Beri Restu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |16:33 WIB
Sean Alexander dan Shyeika Pacaran, Olla Ramlan Beri Restu
Sean Alexander dan Shyeika pacaran, Olla Ramlan beri restu. (Foto: Instagram Olla Ramlan)
JAKARTA - Artis Olla Ramlan memberikan dukungan penuh atas hubungan asmara sang putra, Sean Alexander dengan kekasih barunya, Shyeika. Terbaru, Shyeika disebut menemani Sean Alexander saat dirawat di rumah sakit.

"Sean sama pacarnya baik-baik aja. Kebetulan Sean habis masuk rumah sakit, dia diopname. Pacarnya ada di situ, dia baik-baik aja semuanya," kata Olla Ramlan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Olla Ramlan juga secara terang-terangan memberikan restu kepada Sean dan Shyeika. Meski begitu, hubungan asmara sang putra itu masih terbilang santai dan selayaknya remaja 19 tahun.

"Ya aku setuju-setuju aja, pokoknya masih menikmati hidup. Di awalnya, kayak kita di umur 19. Jadi, ya biarin aja," ucap Olla Ramlan.

Seperti diketahui, Olla Ramlan pertama kali mengungkapkan bahwa Sean sudah punya kekasih baru di tengah permasalahan putri Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly.

 

 

