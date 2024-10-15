Olla Ramlan Laporkan Akun Buzzer yang Serang Keluarga, Mantan Suami Dukung Penuh

JAKARTA - Olla Ramlan baru saja melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya terhadap orang yang menggunakan jasa buzzer melalui media sosial pada Selasa 15 Oktober 2024.

Olla mengaku tak terima keluarga besar, mulai dari almarhum ayahnya dan sang buah hati mendapat ancaman dan fitnah dari terduga pelaku.

"Alhamdulillah saya sudah laporkan tinggal kita tunggu prosesnya Insyaallah kita akan menemukan akun yang melakukan ini," kata Olla Ramlan kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).

"Laporannya terkait pencemaran nama baik, fitnah dan UU ITE," ucapnya.

Wanita 44 tahun itu sejatinya belum mengetahui pasti motif dari bos buzzer yang dia laporkan. Dia pun sangat berharap bisa bertemu dengan pihak terlapor seiring laporannya diterima Polda Metro Jaya.

"Kita lihat nanti aja. Kalau emang berani, samperin saya langsung, nggak usah pakai bayar buzzer," kata dia.

Dalam kesempatan itu, mantan istri Muhammad Aufar Hutapea itu juga sudah menyerahkan sejumlah bukti ke penyidik.

"Insyaallah ya (buktinya kuat), saya nggak pernah koar-koar marah. Ini pertama kalinya karena menyangkut ayah saya yang sudah almarhum dan juga anak-anak saya," bebernya.

Ditanya soal duduk perkara dugaan pencemaran nama baik yan dilaporkan, Olla memilih untuk menjelaskan secara singkat.