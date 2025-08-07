Olla Ramlan Tampil Menggoda dengan Mini Dress Hitam, Netizen: Dasar Emak-Emak Puber!

JAKARTA - Olla Ramlan kembali membuat heboh dunia maya setelah fotografer Rio Motret merilis sederet foto seksinya lewat Instagram, pada 3 Agustus silam.

Dalam unggahan tersebut, Olla terlihat mengenakan tube top dress hitam yang memamerkan kaki jenjangnya. Penggunaan aksen payet mempermanis tampilan gaun rancangan Linda Mulia tersebut.

Tampilan bold sang artis diperkuat dengan riasan wajah dan lipstik merah yang kontras dengan gaunnya. Olla kemudian memilih menggerai rambut panjangnya yang berwarna kecokelatan.

Bersama foto-foto tersebut, Rio Motret tampak menuliskan caption berbunyi, “Terkadang, orang yang tampaknya sulit untuk dicintai adalah mereka yang paling membutuhkan cinta. Jangan terlalu cepat menghakimi mereka. Karena kau tak tahu cerita mereka.”

Unggahan tersebut mendulang lebih dari 49.200 likes dan bertabur 1.568 komentar yang cukup beragam. Sebagian mengkritik penampilan Olla yang semakin ‘berani’ setelah melepas hijab.

Olla Ramlan Tampil Menggoda dengan Mini Dress Hitam. (Foto: Instagram/@riomotret)

“Kembali ke setelan awal ya wak. Sudah benar begini. Daripada berhijab tapi tidak sesuai syariat. Yang disalahin malah hijabnya bukan orangnya,” kata akun @ruth.**. Akun @saras* menukiskan, “Dasar emak-emak puber!”

Akun @nisa*** mengatakan, “Dengan bangganya dia mengumbar tubuh. Sampai lupa kalau kemarin dia pernah berhijrah.” Akun @dhea.** “Sekalinya buka aurat langsung ugal-ugalan.”