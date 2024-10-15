Laga Timnas Indonesia vs Timnas China, Nuca: Semoga Tidak Ada Kecurangan

JAKARTA - Nuca sangat menantikan laga Timnas Indonesia vs Timnas China dalam ajang Kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, China, pada Selasa (15/10/2024) malam.

Pelantun Aku yang Salah tersebut memberikan dukungan penuh untuk Skuad Garuda. Dia berharap, laga kali ini tidak dicederai dengan aksi curang seperti yang terjadi dalam laga melawan Bahrain, pada 10 Oktober silam.

“Dalam pertandingan sebelumnya kan penambahan waktu seperti menunggu Bahrain untuk mencetak gol baru pertandingan selesai,” ujarnya saat ditemui di La Piazza, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 15 Oktober 2024.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas China, Nuca: Semoga Tidak Ada Kecurangan. (Foto: PSSI)

Meski begitu, Nuca memberikan apresiasi tinggi pada Timnas Indonesia yang bekerja keras dalam laga melawan Bahrain. “Malam ini, harapannya Indonesia bisa main lebih baik dan tentunya tidak ada kecurangan,” imbuhnya.

Lalu bagaimana prediksi laga Timnas Indonesia vs Timnas China malam ini? Terkait hal tersebut, Nuca punya prediksinya sendiri. “Prediksi saya, 3:0 atau 3:1 untuk kemenangan Indonesia,” ujarnya optimistis.

RCTI+ kembali memanjakan penggemar sepak bola Indonesia dengan menggelar acara nonton bareng (Nobar) Kualifikasi Piala Asia 2026 antara Timnas Indonesia vs Timnas China di La Piazza, Kelapa Gading, pada 15 Oktober 2024, pukul 13.45 WIB.

Kabar baiknya, acara nobar tersebut gratis dan terbuka untuk umum. Para penggemar Garuda bisa berkumpul dan merasakan atmosfer nobar yang penuh semangat di sini. Pertandingan ini juga akan disiarkan langsung secara streaming lewat RCTI+.