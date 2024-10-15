Nikita Mirzani Geram dengan Mami Eda: Laura Kenal Keluarga Vadel dari Dia

(Foto: Okezone)

JAKARTA - Nikita Mirzani menjelaskan Laura Meizani, mengenal keluarga Vadel Badjideh melalui Mami Eda, sosok pengasuhnya saat tinggal di Inggris.

Saat ditemui di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur baru-baru ini, Nikita tampak kesal ketika nama Mami Eda kembali disebut.

Sebelumnya, Nikita dan Mami Eda sempat saling balas komentar pedas terkait masalah Laura. Namun, setelah Laura kembali ke Indonesia, Mami Eda memilih untuk diam.

"Bahkan Laura kenal keluarga Vadel itu dari Eda, waktu Laura masih di Inggris," ujar Nikita kepada wartawan.

Nikita menjelaskan bahwa Mami Eda hanya berperan sebagai pengasuh sementara selama Laura tinggal di luar negeri. Menurutnya, Mami Eda tidak punya hak atas kehidupan pribadi Laura, termasuk soal urusan jodoh.

"Yang ngasuh Laura dari kecil sampai besar siapa? Ngasuh anak orang tapi berlagak tahu segalanya, bikin puyeng sendiri saya," ucap Nikita geram.