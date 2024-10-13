Pengacara Vadel Badjideh Bakal Hadirkan 2 Saksi untuk Bantah Laporan Nikita Mirzani

Razman Arif Nasution ungkap Vadel Badjideh bakal hadirkan dua saksi untuk bantah laporan Nikita Mirzani. (Foto: Instagram Razman Arif Nasution)

JAKARTA - Pengacara Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution mengatakan kliennya akan menambahkan dua orang saksi dalam laporan dugaan asusila yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Ada dua saksi tambahan yang akan disiapkan, yaitu berinisial JF alias Mama E dan putrinya yang tinggal di London.

Alasan Razman menyiapkan kedua saksi tersebut, dikarenakan Laura Meizani alias Lolly pernah tinggal bersama mereka sewaktu bersekolah di London.

"Saya dihubungi oleh ibu JF alias Mama E dan putrinya terkait dengan bagaimana saudari LM ketika studi di UK, bagaimana saudari LM sampai keluar dari sekolahnya, bagaimana LM itu tinggal di kediaman orang di UK," kata Razman Arif Nasution saat zoom bersama awak media, pada Minggu (13/10/2024).

"Bagaimana saudari LM itu dimasukkan ke sekolah lain untuk minta tolong agar LM tidak berhenti, kemudian bagaimana saudari LM meninggalkan tempat yang pada akhirnya sebelum kembali ke Indonesia ibu JF alias Mama E dan anaknya tahu betul bagaimana hubungan pacaran antara LM dan klien kami, Vadel," ucapnya.

Agar kliennya dapat membantah tuduhan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani, Razman juga menyampaikan saksi dari Belanda yang akan mendukung pernyataan Vadel.

"Ditambah dengan keterangan tambahan seseorang dari Belanda dan beberapa teman-teman LM yang ada di Indonesia," ucapnya.