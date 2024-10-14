Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Dimas Seto yang Sempat Dituding Jadi Selingkuhan Paula Verhoeven

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |20:30 WIB
Biodata dan Agama Dimas Seto yang Sempat Dituding Jadi Selingkuhan Paula Verhoeven
Biodata dan Agama Dimas Seto yang Sempat Dituding Jadi Selingkuhan Paula Verhoeven. (Foto: YouTube. Kasisolusi)
JAKARTA - Biodata dan Agama Dimas Seto yang Sempat Dituding Jadi Selingkuhan Paula Verhoeven. Sosoknya menjadi sorotan setelah Baim membongkar perselingkuhan sang istri dalam konferensi pers yang digelar pada 8 Oktober silam.

Dalam momen itu, Baim menyebut, sosok selingkuhan sang istri adalah sahabatnya sendiri yang berinisial ‘DS’. Petunjuk itu kemudian mengarah pada Dimas Seto yang juga dikenal sebagai salah satu teman dekat sang aktor.

Rumor Dimas Seto merupakan selingkuhan Paula Verhoeven memang sudah dibantah Baim Wong. Lewat pesan singkatnya pada awak media pada 9 Oktober silam, dia mengaku, Dimas adalah orang baik yang memiliki hubungan harmonis dengannya. 

Biodata dan Agama Dimas Seto

Dimas Seto lahir di Jakarta, pada 23 Juli 1979. Ia memulai kariernya di dunia entertainment sebagai model pada era ‘90-an. Dari modeling, dia menjajal dunia akting dengan membintangi sinetron pada 1998.

Popularitasnya melambung pada awal 2000-an berkat sederet sinetron populer, seperti Cinta Fitri hingga Doa dan Karunia. Pada era itu, namanya sejajar dengan sederet aktor populer lainnya, seperti Teuku Wisnu, Dude Herlino, hingga Raffi Ahmad.

Saking populernya, Dimas menjadi aktor langganan sinetron stripping pada era itu. “Gue pernah merasakan syuting dua judul sinetron selama 36 jam non-stop demi stock libur Lebaran,” ujarnya dalam podcast YouTube Kasisolusi, pada 16 Agustus 2024.

Dimas Seto dan Dhini Aminarti Tampil Serasi saat Gelaran Fashion Show Busana Muslim
Biodata dan Agama Dimas Seto. (Foto: Okezone)

Namun kelimpahan materi lewat kariernya di dunia hiburan tak serta merta membuat Dimas Seto nyaman. Dia mengaku, mendapatkan hidayah untuk mendalami Islam justru datang di tengah popularitasnya. 

Saat itu, menurut Dimas, dia diingatkan Tuhan dari kematian tiga teman dekatnya. “Jadi mereka ini meninggal di tahun yang sama dengan jarak waktu hanya 3 bulan,” tuturnya menambahkan.

Dari kepergian tiga temannya itu, Dimas Seto belajar bahwa hidup harus digunakan untuk mengetahui makna hidup. Bersama sang istri, Dhini Aminarti, Dimas  dia kerap menghadiri berbagai kajian agama Islam.  

 

Halaman:
1 2
