Rumah Tangga Jauh dari Isu Miring, Dimas Seto: Romantis sama Pasangan Itu Harus!

JAKARTA - Pasangan Dimas Seto dan Dhini Aminarti memiliki rumah tangga harmonis. Sejak menikah pada 2009 silam, rumah tangga mereka tak pernah diterpa isu miring.

Bukan tanpa alasan, Dimas Seto memiliki cara khusus untuk menjaga keharmonisan tersebut dalam keluarganya.

"Romantis sama pasangan itu harus. Justru kita bangun seperti itu. Kami memang membangun hubungan dengan segala macam yang Allah berikan kepada kami," ujar Dimas Seto di Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Meski belum dikaruniai anak, Dimas Seto menilai kondisi tersebut tidak bisa menjadi alasannya lalai dalam menjaga keutuhan rumah tangga.