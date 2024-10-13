Dimas Seto Diduga Jadi Selingkuhan Paula Verhoeven, Vebby Palwinta: Itu Nggak Benar

Vebby Palwinta bereaksi soal Dimas Seto diduga jadi selingkuhan Paula Verhoeven. (Foto: Instagram Vebby Palwinta)

JAKARTA – Kabar seputar Dimas Seto diduga jadi selingkuhan Paula Verhoeven, terus menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Artis Vebby Palwinta pun ikut dimintai tanggapannya terkait isu tersebut.

Seperti diketahui, belakangan nama Dimas Seto terseret permasalahan rumah tangga Paula Verhoeven dan Baim Wong. Sebagai sahabat dari istri Dimas Seto, yaitu Dini Aminarti, Vebby Palwinta tegas membantah tuduhan tersebut.

Sebab, dia tahu bahwa rumah tangga Dimas Seto dan Dhini Aminarti itu sangat harmonis.

"Kak Dimas dan Mbak Dhini itu seharmonis itu hubungannya," ujar Vebby Palwinta, dikutip dari YouTube Intens Investigasi pada Sabtu (12/10/2024).

"Nggak ada sangkut-pautnya dengan permasalahan yang lagi beredar sekarang," ucapnya.

Bahkan, pasangan Dimas Seto dan Dhini Aminarti itu menjadi panutan bagi teman-temannya, termasuk dirinya.

"Kita tahu banget sahabat kita Masha Allah banget Mas Dimas itu, benar-benar panutan kita banget," kata Vebby Palwinta.