Saksikan Tayangan Lengkap Ter-oke Bikin Kamu Semakin Suka RCTI

JAKARTA - Aku Suka RCTI karena sekarang setiap pagi kamu bisa menyaksikan juga Upin & Ipin serta Kiko di RCTI. Upin & Ipin hadir setiap hari pada pukul 05.30 WIB dan dilanjutkan dengan Kiko pada pukul 07.00 WIB.

Mau jadi saksi sejarah Timnas di Piala Dunia? Saksikan terus AFC Asian Qualifiers Road to 26 di RCTI sepanjang tahun. Selain itu, banyak juga pertandingan sepakbola kelas dunia dengan pemain bintang papan atas yang selalu menghadirkan drama pertandingan super seru, pertandingan yang penuh intensitas, persaingan para klub raksasa Jerman dan tim kuda hitam yang siap menantang para juara. Ikuti serunya kompetisi Bundesliga 2024/2025.



MNCTV Sajikan Rangkaian Animasi Terbaik Pilihan Keluarga Indonesia



MNCTV menghadirkan rangkaian program animasi yang selalu menjadi pilihan terbaik keluarga Indonesia. Mulai dari Kiko, Upin Ipin, Zak Storm, sampai Bima S dan Zack Storm. MNCTV selalu berkomitmen memberikan hiburan anak yang ramah dan setia menemani sepanjang hari.



Setiap Senin sampai Jumat pukul 06.30 WIB dan setiap hari pukul 15.00 WIB, Kiko hadir dengan cerita seekor anak ikan yang periang dan berjiwa mandiri. Bersama empat sahabat baik, Lola si ikan diskus, Ting Ting si kepiting, Patino si ikan patin dan Poli si ikan cupang, mereka bertualang seru di indahnya kehidupan bawah laut.



Sebagai sahabat paling setia, Upin Ipin tayang setiap hari pukul 07.00 WIB. Persahabatan Kampung Durian Runtuh selalu membawa cerita kehidupan yang ceria dan sarat makna kebaikan. Semua menjadi semakin berkesan dengan kehadiran Mail, Fizi, Jarjit, Ehsan, dan Mei Mei yang tingkah lucunya tidak ada habisnya.



Spesial di akhir pekan, hadir superhero Bima S yang tayang setiap Sabtu pukul 06.30 WIB. Produksi MNC Animation yang menjadi karya anak bangsa, tentang remaja pemberani yang mengemban misi menyelamatkan bumi dari tangan orang jahat.



Untuk melengkapi keseruan, Zak Storm tayang setiap hari Minggu, pukul 06.30 WIB. Bercerita tentang Zak yang menjadi kapten kapal The Chaos, dalam pelayaran mengarungi Tujuh Lautan di Segitiga Bermuda.



Festival Animasi GTV Pilihan Terbaik Keluarga Indonesia



Rangkaian animasi terbaik juga GTV hadirkan sebagai rumahnya animasi kesayangan keluarga Indonesia. Mulai dari si bayi menggemaskan JJ yang akan menemani pagi hari lewat animasi COCOMELON, yang tayang setiap hari pukul 05.30 WIB. Sebuah animasi ramah anak yang akan menemani si kecil dengan lagu-lagu yang easy listening, membuat momen belajar si kecil jadi super fun!

Tak lupa, animasi yang senantiasa menemani keluarga indonesia, Spongebob Squarepants! Setiap hari, pukul 07.30 WIB si kuning spongebob akan jadi teman sarapan kamu yang seru. Bersama warga bikini bottom lainnya, siap-siap dibuat ketawa oleh tingkah lucu mereka, ya!

Sore harinya serial Spongebob Squarepants juga ada yang terbaru! Animasi 3D “Kamp Koral”, menceritakan petualangan spongebob kecil di perkemahan, yang tayang setiap hari, pukul 16.15 WIB.



Pagi sampai malam, mau apapun momennya memang paling asik ditemani program-program MNC Media! Jadi, jangan lupa scan kanal digital RCTI, MNCTV, dan GTV sesuai kotamu, untuk nikmati pengalaman nonton tanpa hambatan. Jika masih terkendala, langsung hubungi layanan solusi TV digital lewat WhatsApp di 0856-9003-900 pada hari Senin - Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB (layanan chat). Saksikan juga program favoritmu di mana saja, kapan saja lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.

(tty)