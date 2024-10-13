Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Tayangan Lengkap Ter-oke Bikin Kamu Semakin Suka RCTI

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |22:35 WIB
Saksikan Tayangan Lengkap Ter-oke Bikin Kamu Semakin Suka RCTI
Saksikan tayangan lengkap ter-oke bikin kamu semakin suka RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Aku Suka RCTI karena sekarang setiap pagi kamu bisa menyaksikan juga Upin & Ipin serta Kiko di RCTI. Upin & Ipin hadir setiap hari pada pukul 05.30 WIB dan dilanjutkan dengan Kiko pada pukul 07.00 WIB. 

Mau jadi saksi sejarah Timnas di Piala Dunia? Saksikan terus AFC Asian Qualifiers Road to 26 di RCTI sepanjang tahun. Selain itu, banyak juga pertandingan sepakbola kelas dunia dengan pemain bintang papan atas yang selalu menghadirkan drama pertandingan super seru, pertandingan yang penuh intensitas, persaingan para klub raksasa Jerman dan tim kuda hitam yang siap menantang para juara. Ikuti serunya kompetisi Bundesliga 2024/2025.
 
MNCTV Sajikan Rangkaian Animasi Terbaik Pilihan Keluarga Indonesia
 
MNCTV menghadirkan rangkaian program animasi yang selalu menjadi pilihan terbaik keluarga Indonesia. Mulai dari Kiko, Upin Ipin, Zak Storm, sampai Bima S dan Zack Storm. MNCTV selalu berkomitmen memberikan hiburan anak yang ramah dan setia menemani sepanjang hari.
 
Setiap Senin sampai Jumat pukul 06.30 WIB dan setiap hari pukul 15.00 WIB, Kiko hadir dengan cerita seekor anak ikan yang periang dan berjiwa mandiri. Bersama empat sahabat baik, Lola si ikan diskus, Ting Ting si kepiting, Patino si ikan patin dan Poli si ikan cupang, mereka bertualang seru di indahnya kehidupan bawah laut.
 
Sebagai sahabat paling setia, Upin Ipin tayang setiap hari pukul 07.00 WIB. Persahabatan Kampung Durian Runtuh selalu membawa cerita kehidupan yang ceria dan sarat makna kebaikan. Semua menjadi semakin berkesan dengan kehadiran Mail, Fizi, Jarjit, Ehsan, dan Mei Mei yang tingkah lucunya tidak ada habisnya.
 
Spesial di akhir pekan, hadir superhero Bima S yang tayang setiap Sabtu pukul 06.30 WIB. Produksi MNC Animation yang menjadi karya anak bangsa, tentang remaja pemberani yang mengemban misi menyelamatkan bumi dari tangan orang jahat.
 
Untuk melengkapi keseruan, Zak Storm tayang setiap hari Minggu, pukul 06.30 WIB. Bercerita tentang Zak yang menjadi kapten kapal The Chaos, dalam pelayaran mengarungi Tujuh Lautan di Segitiga Bermuda.

 

 
Festival Animasi GTV Pilihan Terbaik Keluarga Indonesia
 
Rangkaian animasi terbaik juga GTV hadirkan sebagai rumahnya animasi kesayangan keluarga Indonesia. Mulai dari si bayi menggemaskan JJ yang akan menemani pagi hari lewat animasi COCOMELON, yang tayang setiap hari pukul 05.30 WIB. Sebuah animasi ramah anak yang akan menemani si kecil dengan lagu-lagu yang easy listening, membuat momen belajar si kecil jadi super fun!
Tak lupa, animasi yang senantiasa menemani keluarga indonesia, Spongebob Squarepants! Setiap hari, pukul 07.30 WIB si kuning spongebob akan jadi teman sarapan kamu yang seru. Bersama warga bikini bottom lainnya, siap-siap dibuat ketawa oleh tingkah lucu mereka, ya!

Sore harinya serial Spongebob Squarepants juga ada yang terbaru! Animasi 3D “Kamp Koral”, menceritakan petualangan spongebob kecil di perkemahan, yang tayang setiap hari, pukul 16.15 WIB.
 
Pagi sampai malam, mau apapun momennya memang paling asik ditemani program-program MNC Media! Jadi, jangan lupa scan kanal digital RCTI, MNCTV, dan GTV sesuai kotamu, untuk nikmati pengalaman nonton tanpa hambatan. Jika masih terkendala, langsung hubungi layanan solusi TV digital lewat WhatsApp di 0856-9003-900 pada hari Senin - Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB (layanan chat). Saksikan juga program favoritmu di mana saja, kapan saja lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Piala Dunia Sinetron GTV MNCTV RCTI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement