Kiky Saputri Ungkap Impian Ibunda Punya Rumah di Garut: Bismillah Bisa Terwujud

Kiky Saputri ungkap impian ibunda punya rumah di Garut. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kiky Saputri selalu memberikan kejutan untuk orangtuannya. Kali ini dia meluapkan rasa bahagia karena bisa mewujudkan impian sang ibunda yang ingin punya rumah di kampung halamannya, Garut, Jawa Barat.

Cerita haru mengenai impian sang ibu ini, dibagikan sang komika melalui unggahan Instagramnya. Mulanya, Kiky membagikan suara percakapannya dengan sang ibu mengenai impian yang belum terwujud.

“Mah, kira-kira ada kepenginan mama nggak yang belum terwujud?” ucap Kiky kepada sang ibu, dikutip Minggu (13/10/2024).

Mendengar pertanyaan anaknya, ibunda Kiky merasa terharu karena putrinya masih saja berusaha untuk selalu membahagiakannya. Padahal, selama ini dia merasa segala keinginannya telah diwujudkan oleh putrinya itu, mulai dari menjalani ibadah umrah hingga jalan-jalan ke luar negeri.

Dari hasil jerih payahnya selama ini sebagai komika bahkan bintang film, Kiky berusaha membahagiakan kedua orangtuanya dengan mewujudkan impian mereka satu demi satu.

“Ya Allah, alhamdulillah teh. Semua apa yang teteh kasih untuk mama, orangtua, dan keluarga udah tercukupi semua,” kata sang ibu.

Lalu, ibunda Kiky pun mengungkap keinginannya untuk memiliki rumah di kampung halamannya, Garut, Jawa Barat. Rumah itu nantinya dijadikan tempat untuk orangtua Kiky menghabiskan masa tua mereka.

“Ya cuma mama pengin, penginnya punya rumah di Garut, di kampung kelahiran mama buat masa tua mama nanti,” katanya.