Ayu Ting Ting Mengaku Introvert, Tidak Pernah Nongkrong Bareng Artis Lain

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |16:54 WIB
Ayu Ting Ting mengaku introvert, tidak pernah nongkrong bareng artis lain. (Foto: Instagram Ayu Ting Ting)
JAKARTA - Ayu Ting Ting dalam beberapa tahun terakhir dikenal bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai komedian dan presenter di berbagai acara. Meskipun sering menghibur penonton dengan gaya yang energik, Ayu mengaku  dalam kehidupan sehari-harinya bukan sosok yang introvert.

Sejak dulu, Ayu bahkan mengaku dirinya adalah orang yang tertutup. Hanya saja karena terjun ke dunia hiburan, dia harus lebih terbuka dengan rekan-rekannya. 

"Ya nggak tahu, kalau bisa dibilang introvert kali ya orangnya. Mungkin Ayu kalau nggak di dunia entertain, Ayu mungkin lebih tertutup lagi," ucap Ayu Ting Ting dalam program tayangan di televisi swasta, dikutip Minggu (13/10/2024). 

Bahkan saat menghadiri suatu acara, termasuk menjadi bintang tamu, Ayu memilih langsung pulang jika urusannya sudah selesai. 

Ayu bukan tipe orang yang hobi menghabiskan waktu berjam-jam nongkrong bersama rekan artis lainnya, kecuali memang teman dekatnya yang meminta.

"Nggak tahu ya aku kalau datang ke acara itu, datang langsung pulang. Nggak pernah yang duduk, nongkrong dulu. Itu pun kalau duduk, nongkrong lama gitu pasti karena disuruh. Teman-teman dekat gitu," katanya.
 

 

