Big Ground Festival K-Phoria Vol 1: Perayaan K-Pop untuk Penggemar Tanah Air

JAKARTA - Penggemar K-Pop di Indonesia semakin dimanjakan dengan hadirnya konser besar yang diselenggarakan oleh Big Ground Entertainment. Acara ini bertajuk "Big Ground Festival – K-Phoria vol 1", yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 16 November 2024 di BCIS, Ancol, Jakarta Utara.

Konser ini akan menampilkan beberapa bintang K-Pop ternama dari Korea Selatan yang sangat dicintai oleh para penggemar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di antaranya adalah Chen dan Xiumin dari EXO, serta girlband EXID. Mereka siap memberikan penampilan terbaiknya di hadapan ribuan pencinta K-Pop di tanah air.

Chen (EXO), yang memiliki nama lengkap Kim Jong-dae, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu yang terkenal di kalangan penggemar K-Pop global. Xiumin, anggota lain dari EXO, juga merupakan bagian dari sub-unit EXO-M dan EXO-CBS. Keduanya telah mendapatkan tempat spesial di hati penggemar karena bakat dan karya-karya mereka.

Tak ketinggalan, penampilan dari EXID, girlband yang dibentuk pada 2012, juga akan memeriahkan panggung. Terdiri dari Solji, Elly, Hani, Hyelin, dan Jeonghwa, EXID merupakan salah satu ikon dari generasi ketiga K-Pop yang sukses membawa gelombang Hallyu ke dunia internasional.

Selain bintang utama, konser ini juga menghadirkan mistery guest yang akan menjadi kejutan spesial bagi para penonton. Sebagai pembuka acara, grup StarBe juga akan tampil dan memanaskan suasana konser.

Kevin Hermanto, pendiri dan Ketua Big Ground Entertainment, mengungkapkan bahwa konser ini akan memberikan pengalaman K-Pop yang benar-benar berbeda. "Pertunjukan ini akan membawa penonton ke dalam dunia K-Pop yang futuristik, dan pastinya menjadi momen yang tak terlupakan," ujarnya dalam konferensi pers di CGV, Fx Sudirman, Jakarta, pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurut Kevin, Big Ground Festival – K-Phoria vol 1 tidak hanya menampilkan aksi panggung yang spektakuler, tetapi juga akan melibatkan elemen interaktif dengan para penggemar. "Ini adalah festival K-Pop yang unik dan memadukan tradisi dengan unsur modern, memberikan pengalaman yang segar dan menarik," tambahnya.