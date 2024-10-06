Advertisement
Animasi BIMA S dalam Episode The Seven Waterfalls, Hanya di GTV

Minggu, 06 Oktober 2024 |10:40 WIB
Animasi BIMA S dalam Episode The Seven Waterfalls, Hanya di GTV
Animasi BIMA S dalam Episode The Seven Waterfalls, Hanya di GTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - GTV menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga lewat animasi BIMA S. Series produksi MNC Animation ini merupakan animasi bertema petualangan dan laga yang bercerita tentang perjalanan Satria mengumpulkan tujuh matrix.

Pekan ini, BIMA S menayangkan episode The Seven Waterfalls yang bercerita tentang Ve, Aurora, dan Prof. T yang berusaha mencari keberadaan Satria. Namun di tengah pencarian, mereka justru diserang oleh Masked Warrior dan drone-drone penembak mematikan. 

Dalam keadaan terdesak, Ve dan Aurora ditolong seorang pria misterius yang menenteng senjata pusaka yang selama ini diincar oleh Infernus. Siapa pria itu sebenarnya? Dan bagaimana dia bisa mendapatkan senjata pusaka tersebut?

Pastikan Anda mendapatkan jawabannya lewat animasi BIMA S episode The Seven Waterfalls yang akan tayang di GTV, pada 6 Oktober 2024, pukul 06.00 WIB.

Diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda, series ini memulai debutnya di layar kaca pada 2020. Dalam waktu 2 tahun, series ini meraih penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 kategori Program Televisi Animasi Terbaik.

Animasi BIMA S
Animasi BIMA S episode The Seven Waterfalls. (Foto: MNC Media)

