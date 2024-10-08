4 Film Hollywood Seru Vision+, dari Transformer hingga Mission Impossible

JAKARTA – Film Hollywood seru Vision+ yang layak Anda tonton. Empat film dari Paramount Pictures ini menambah variasi konten premium Vision+, dengan genre beragam dari laga, komedi, petualangan, hingga thriller.

4 Film Hollywood Seru Vision+

1.Transformers

Anda pencinta genre sci-fi, dapat menonton Transformers di Vision+. Film ini berkisah tentang pertempuran epik Autobots dan Decepticons, dua ras robot alien yang berperang di bumi. Film penuh ledakan dan efek visual menakjubkan karya sutradara Michael Bay ini bisa Anda tonton melalui link ini.

2.Mission: Impossible

Film Hollywood Seru Vision+ selanjutnya adalah Mission: Impossible. Film seri ini menampilkan petualangan menegangkan agen rahasia Ethan Hunt (Tom Cruise) dalam menyelesaikan misi-misi berbahayanya. Film Mission: Impossible dapat Anda tonton di Vision+ dengan mengklik link ini.

3.Pain & Gain

Bagi yang menginginkan film laga dengan sentuhan komedi, Pain & Gain bisa menjadi pilihan tertepat untuk Anda. Film yang dibintangi Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, dan Anthony Mackie ini berkisah tentang tiga binaragawan yang terlibat penculikan yang justru berujung kekacauan. Film Pain & Gain bisa ditonton di sini.

4.Shooter

Film Hollywood Seru Vision+ berikutnya adalah Shooter. Dalam film ini, Mark Wahlberg berperan sebagai mantan penembak jitu militer yang terjebak dalam konspirasi setelah dituduh melakukan percobaan pembunuhan pada presiden. Film ini penuh misteri yang akan membuat Anda penasaran dengan hasil akhirnya.