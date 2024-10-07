Edward Akbar Sedih Kontennya Dihapus, Kimberly Ryder: Berisik

JAKARTA - Edward Akbar kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap sang istri, Kimberly Ryder. Kali ini, Edward merasa sedih karena Kimberly menghapus kolaborasi konten di Instagram, yang memuat momen-momen kebersamaan mereka dengan kedua anak mereka, Rayden dan Aisyah.

Akibat keputusan Kimberly tersebut, unggahan Edward yang berisi momen kebersamaan keluarga mereka terhapus dari akunnya.

Kimberly Ryder dan Edward Akbar

"Reels sebelumnya dihapus kolaborasinya. Kenapa banyak sekali postingan indah dan momen kebaikan rumah tangga yang dihapus?" tulis Edward di Instagram story @edward_akbar pada Minggu (6/10/2024).

Tidak hanya itu, Edward juga merasa kecewa karena video saat dirinya memasak untuk Kimberly ikut dihapus dari kolaborasi mereka di Instagram.

"Video saya masakin istri juga dihapus. Nggak apa-apa sih, cuma aneh aja. Saya selalu berdoa yang baik untuk istri dan anak-anak kami," tambah Edward dalam unggahan berikutnya.

Perasaan sedih Edward semakin mendalam ketika konten kebersamaannya dengan kedua anak mereka juga turut dihapus oleh Kimberly. Sebagai keponakan Tamara Bleszynski, Edward meminta agar Kimberly tidak melupakan kebaikan yang telah mereka lalui bersama selama ini.

"Konten ini juga dihapus, sedih rasanya. Jangan lupakan kebaikan, walaupun kita semua tidak sempurna," tulis Edward lagi.

Tak lama setelah curhatan Edward tersebut beredar, Kimberly diduga memberikan respon yang tajam kepada suaminya. Kimberly, yang kerap disapa Kim, menuliskan kalimat penuh kekesalan yang diduga ditujukan kepada Edward.

"Berisik aja, lu nyari apaan sih. And I'm not even done," tulis Kimberly Ryder di Instagram @kimbeyryder.