Mahalini Rasakan Titik Terendah dalam Hidup Usai Diserang Fitnah

JAKARTA - Mahalini berbagi cerita mengenai perasaannya saat berada di terendah dalam hidupnya. Momen itu terjadi saat dirinya diserang fitnah.

Diketahui, baru-baru ini Mahalini sempat dituduh selingkuh dari suaminya, Rizky Febian. Hal itu jelas membuat pelantun 'Sisa Rasa' ini merasa hancur saat mengetahui bahwa ada orang yang ingin menjatuhkannya. Di situ lah dia menyadari bahwa tidak semua orang punya hati yang baik.



"Kemarin itu aku lagi ada di titik terendah yang di mana aku merasa semua orang ingin menjatuhkan aku. Entah itu fakta atau hoaks di luar sana tapi mereka kayak, 'gila ya semua orang ini, ternyata nggak semua orang itu baik ya sama kita, ternyata beberapa orang itu ada ya yang memanfaatkan kita'," kata Mahalini dikutip dari kanal YouTube Mahalini, Minggu (29/9/2024).



Di saat kondisi hatinya yang sedang rapuh, Mahalini justru mendapat serangan fitnah yang semakin menyakiti hatinya.

Mahalini Rasakan Titik Terendah dalam Hidup Usai Diserang Fitnah (Foto: Instagram)



"Saat itu hati aku tuh lagi sampai yang benar-benar sesensitif itu. Kita itu sama-sama punya hati tapi kok kayak nggak punya hati," tambahnya.



Mahalini sampai berencana untuk rehat dari kegiatan di dunia hiburan, termasuk bernyanyi. Mahalini ingin fokus menjadi istri yang baik bagi Rizky Febian dan tak lagi muncul ke publik.



"Terus aku sampai yang nggak mau kelihatan di mana pun itu ternyata sesusah itu, sampai aku ngomong sama Iky, 'sayang aku nggak nyanyi lagi aja gitu', aku sampai ngomong gitu, 'aku nggak nyanyi lagi aja ya, kamu aja yang nyanyi, aku ngurus kamu aja'," ujarnya.



Namun, Rizky Febian berusaha menguatkan istrinya yang sedang terpuruk. Selain mendapatkan dukungan penuh dari suami, Mahalini juga merasa dirinya tak sendirian karena keluarganya juga selalu mendukungnya.



"Aku itu sempat sampai ngomong kayak gitu ke dia itu karena saking down-nya, tapi dia lagi yang menguatkan, keluarga yang menguatkan, menyadarkan aku bahwa masih ada mereka kok," tandasnya.