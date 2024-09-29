Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Rasakan Titik Terendah dalam Hidup Usai Diserang Fitnah

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |14:15 WIB
Mahalini Rasakan Titik Terendah dalam Hidup Usai Diserang Fitnah
Mahalini Rasakan Titik Terendah dalam Hidup Usai Diserang Fitnah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mahalini berbagi cerita mengenai perasaannya saat berada di terendah dalam hidupnya. Momen itu terjadi saat dirinya diserang fitnah.

Diketahui, baru-baru ini Mahalini sempat dituduh selingkuh dari suaminya, Rizky Febian. Hal itu jelas membuat pelantun 'Sisa Rasa' ini merasa hancur saat mengetahui bahwa ada orang yang ingin menjatuhkannya. Di situ lah dia menyadari bahwa tidak semua orang punya hati yang baik.

"Kemarin itu aku lagi ada di titik terendah yang di mana aku merasa semua orang ingin menjatuhkan aku. Entah itu fakta atau hoaks di luar sana tapi mereka kayak, 'gila ya semua orang ini, ternyata nggak semua orang itu baik ya sama kita, ternyata beberapa orang itu ada ya yang memanfaatkan kita'," kata Mahalini dikutip dari kanal YouTube Mahalini, Minggu (29/9/2024).

Di saat kondisi hatinya yang sedang rapuh, Mahalini justru mendapat serangan fitnah yang semakin menyakiti hatinya.

Mahalini Rilis Lagu Sampai Menutup Mata
Mahalini Rasakan Titik Terendah dalam Hidup Usai Diserang Fitnah (Foto: Instagram)


"Saat itu hati aku tuh lagi sampai yang benar-benar sesensitif itu. Kita itu sama-sama punya hati tapi kok kayak nggak punya hati," tambahnya.

Mahalini sampai berencana untuk rehat dari kegiatan di dunia hiburan, termasuk bernyanyi. Mahalini ingin fokus menjadi istri yang baik bagi Rizky Febian dan tak lagi muncul ke publik.

"Terus aku sampai yang nggak mau kelihatan di mana pun itu ternyata sesusah itu, sampai aku ngomong sama Iky, 'sayang aku nggak nyanyi lagi aja gitu', aku sampai ngomong gitu, 'aku nggak nyanyi lagi aja ya, kamu aja yang nyanyi, aku ngurus kamu aja'," ujarnya.

Namun, Rizky Febian berusaha menguatkan istrinya yang sedang terpuruk. Selain mendapatkan dukungan penuh dari suami, Mahalini juga merasa dirinya tak sendirian karena keluarganya juga selalu mendukungnya.

"Aku itu sempat sampai ngomong kayak gitu ke dia itu karena saking down-nya, tapi dia lagi yang menguatkan, keluarga yang menguatkan, menyadarkan aku bahwa masih ada mereka kok," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement