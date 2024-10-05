Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Pengacara Pernah Berseteru dengan Nikita Mirzani, Ada yang Masuk Bui

Novita Melieyana , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |11:10 WIB
5 Pengacara Pernah Berseteru dengan Nikita Mirzani, Ada yang Masuk Bui
5 Pengacara Pernah Berseteru dengan Nikita Mirzani, Ada yang Masuk Bui. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
JAKARTA - Deretan pengacara pernah berseteru dengan Nikita Mirzani akan dibahas dalam artikel ini. Aktris 38 tahun ini memang tak gentar menghadapi siapapun, termasuk para praktisi hukum berpengalaman. 

Niki tak segan menghadapi mereka yang berpotensi merugikan posisinya dan menunjukkan betapa dramatisnya sebuah perjalanan hukum. Konflik sang aktris dengan deretan pengacara ini, menjadi sorotan publik dan pernah menghiasi headline berbagai media.

5 Pengacara Pernah Berseteru dengan Nikita Mirzani

1.Elza Syarief

Konflik Nikita Mirzani dan Elza Syarief memuncak saat keduanya tampil dalam program Hotman Paris Show, pada 26 Agustus 2019. Kala itu, Niki memaki kuasa hukum mantan suaminya tersebut imbas menghalangi pertemuan Sajad Ukra dan sang anak.

Elza Syarief (YouTube)
Pengacara Pernah Berseteru dengan Nikita Mirzani. (Foto: Elza Syarief/iNews/Hotman Paris Show)

Sayang, usaha Sajad Ukra dan Elza Syarief merebut hak asuh Azka Raqilla Mawardi dengan melaporkan Nikita Mirzani ke polisi tak pernah berhasil. Bocah laki-laki berusia 10 tahun itu masih tetap berada di bawah pengasuhan sang aktris.

2.Hotman Paris Hutapea

Pengacara Hotman Paris Hutapea juga pernah berseteru dengan Nikita Mirzani karena bisnis skincare. Niki menuding Hotman tak punya kapasitas mengkritik bisnis skincare lain. Serangan bertubi sang aktris di media sosial membuat Hotman memblokir akun Nikita.

Hotman Paris Minta Polisi Ungkap Penikmat Jasa Vanessa Angel Dibuka ke Publik
Pengacara Pernah Berseteru dengan Nikita Mirzani. (Foto: Hotman Paris/Okezone/Dede Kurniawan)

Ketegangan antara Hotman dan Nikita semakin meruncing ketika Richard Lee sebagai pemilik Athena Group masuk dalam perseteruan mereka. Meski sekadar ‘berisik’ di media sosial, permasalahan tersebut tak pernah masuk ke ranah hukum.

3.Razman Arif Nasution

Razman Nasution sebenarnya bukan ‘musuh’ baru Nikita Mirzani. Namun perseteruan keduanya kembali mencuat setelah Razman memutuskan menjadi kuasa hukum kekasih putrinya, Vadel Badjideh.

Razman Arif laporkan Richard Lee
Pengacara Pernah Berseteru dengan Nikita Mirzani. (Foto: Razman Arif Nasution/Okezone)

Niki kemudian melaporkan Razman ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengungkapan data pribadi (foto USG) putrinya, pada 3 Oktober silam. Ia menganggap tindakan tersebut sangat tidak etis dan merugikan, mengingat anaknya masih di bawah umur.

4.Farhat Abbas

Perseteruan Nikita Mirzani dan Farhat Abbas juga tak kalah mencuri perhatian. Farhat sempat melaporkan Niki atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik setelah sang aktris menyebutnya ‘pengacara kere’, pada Januari 2018. 

Farhat Abbas (MPI/Nurul)
Pengacara Pernah Berseteru dengan Nikita Mirzani. (Foto: Farhat Abbas/Okezone/Nurul Amanah)

Namun kala itu, Niki tak peduli dengan laporan polisi yang dibuat Farhat. Dia menyebut, sebagai warga negara Farhat berhak melaporkannya. “Oh tidak masalah. Tapi pertanyaan saya, nama baik mana saya cemarkan?” 

 

