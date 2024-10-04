Razman Nasution Minta Pemberitaan Berimbang untuk Vadel Badjideh

JAKARTA - Razman Nasution meminta pemberitaan berimbang untuk Vadel Badjideh. Sang pengacara meminta agar media tidak menjustifikasi kliennya yang belum terbukti melakukan apa yang dituduhkan Nikita Mirzani dalam laporannya.

“Sebelum masuk pemeriksaan, saya meminta rekan media untuk memberikan pemberitaan berimbang untuk Vadel. Tolong, jangan menjustifikasi klien saya,” ungkapnya saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Jumat (4/10/2024).

Vadel Badjideh terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan penyidik terkait laporan polisi yang didaftarkan Nikita Mirzani, pada 12 September 2024.

Berdasarkan pantauan Okezone, Vadel Badjideh tiba di Polres Metro Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.25 WIB. Dia datang bersama tim kuasa hukum dan kedua saudaranya, Martin dan Bintang Badjideh.

Kepada awak media yang telah menantinya, Vadel mengaku, akan menjalankan perannya dengan baik dalam pemeriksaan tersebut. “Gue akan jawab semua apa yang ditanyakan penyidik,” ujarnya.

Tampang Vadel Badjideh Datangi Polres Jakarta Selatan. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

Razman Arif Nasution menambahkan, kehadiran kliennya di Polres Metro Jakarta Selatan merupakan wujud dari sikap patuh mereka pada proses hukum yang berlangsung.

“Kami menghormati undangan klarifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan saudari NM terkait dugaan pencabulan atau pemaksaan. Selanjutnya, soal dugaan menyuruh aborsi,” ujar sang pengacara.