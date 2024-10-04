Vadel Badjideh Jalani Pemeriksaan Kasus Anak Nikita Mirzani Siang Ini

Vadel Badjideh mengaku, siap menjalani pemeriksaan kasus persetubuhan dan aborsi anak di bawah umur di Polres Metro Jaksel, siang ini. (Foto: Instagram/Vadel Badjideh)

JAKARTA - Vadel Badjideh akan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Jumat (4/10/2024), pukul 14.00 WIB. Hal itu dikonfirmasi kuasa hukumnya, Razman Nasution.

“Insya Allah, kalau tidak ada aral melintang, sesuai surat kami ke Polres Metro Jakarta Selatan, Vadel Al Fajar Badjideh akan dimintai keterangannya atas laporan saudari NM,” ujarnya.

Dalam video Instagram yang diunggah pada 3 Oktober 2024 malam itu, Razman Nasution kembali menegaskan Vadel siap menjalani pemeriksaan. “Insya Allah, Vadel datang. Dia akan menjawab semuanya secara terang benderang,” katanya.

Pemeriksaan perdana Vadel Badjideh sebenarnya dilakukan pada 27 September 2024. Namun kala itu, dia mangkir karena alasan sakit. Meski begitu, penari 19 tahun itu terlihat begitu aktif di media sosial.

Terkait pemeriksaan Vadel Badjideh hari ini, Nikita Mirzani mengaku, tidak akan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Alasannya, dia akan liburan bersama anak-anaknya.