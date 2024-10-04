Vadel Badjideh Hadiri Pemeriksaan : Gue Akan Jawab Semuanya

JAKARTA - Vadel Badjideh akhirnya memenuhi panggilan untuk menjalani klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat, 4 Oktober 2024 siang. Panggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dibuat oleh Nikita Mirzani terkait dugaan pencabulan anak dan aborsi.

Vadel tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 14.25 WIB dengan ditemani oleh dua kakaknya, Martin Badjideh dan Bintang Badjideh, serta tim kuasa hukumnya. Saat tiba, Vadel langsung dikerubungi oleh awak media. Meski demikian, penari berusia 19 tahun tersebut tampak berusaha tenang dalam menghadapi situasi ini.

"Gue akan menjawab semua yang ditanyakan oleh penyidik, dan gue dalam keadaan sehat," ujar Vadel Badjideh kepada para wartawan.

Razman Arif Nasution, pengacara Vadel, menjelaskan bahwa kedatangan kliennya merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Namun, Razman juga akan meminta penjelasan dari penyidik terkait beberapa poin dalam laporan Nikita Mirzani yang dianggap janggal.

"Kami hadir untuk menghormati undangan klarifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan dari saudari NM mengenai dugaan pencabulan dan aborsi. Ada beberapa poin dalam laporan itu yang akan kami tanyakan kepada penyidik," jelas Razman.

Razman juga meminta kepada media untuk bersikap adil dalam meliput kasus ini. Ia menekankan bahwa Vadel sebagai saksi terlapor berhak mendapat perlakuan yang adil selama proses hukum berjalan.

"Sebelum pemeriksaan dimulai, saya ingin meminta agar pemberitaan terkait kasus ini bersikap seimbang dan tidak serta-merta menjustifikasi Vadel," tegas Razman.

Sebagai informasi, Vadel seharusnya menjalani pemeriksaan perdana pada 27 September 2024. Namun, ia tidak hadir dengan alasan sakit, meski di sisi lain ia tetap terlihat aktif di media sosial.