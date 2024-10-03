Terungkap Alasan Marissa Haque Ingin Dimakamkan di Tanah Kusir

JAKARTA - Adik dari Marissa Haque, Soraya Haque, mengungkap wasiat terakhir dari almarhumah Marissa Haque saat ditemui di pemakaman Marissa Haque di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Kamis (3/10/2024).

Soraya Haque menjelaskan alasan almarhumah ingin dimakamkan di TPU Tanah Kusir dikarenakan tempat tersebut dekat dengan rumah.

“Dekat sama rumah. Kalau misalkan di Karet jauh, karena kami punya kuburan keluarga Ayah saya (di Karet). Jadi kayaknya terlalu jauh (kalau di Karet). Kalau tinggal di Bintaro, sekalian jalan pulang, mungkin Ikang sekalian mampir liat istrinya,” terang Soraya Haque dan suami.

Keluarga pun kemudian mengupayakan agar almarhumah Marissa bisa dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

“Yang kami tangkap adalah keinginan untuk kalau dia wafat, tidak ada, dikuburkan di Tanah Kusir dan Ekki bisa memberikan itu tadi malam, melacak Tanah Kusir, untuk bisa mendapat tempat yang terbaik karena memang itu keinginan terakhir yang dia bicarakan sama Ikang, sebagai suami,” jelas Soraya Haque.

Suami dari Soraya Haque, Ekki Soekarno juga mengungkap bahwa dirinya sempat kewalahan ketika mencari tempat untuk pemakaman yang sempurna untuk Almarhumah Marissa Haque lantaran adanya peraturan baru dan penuhnya TPU Tanah Kusir.

“Tanah Kusir itu sangat penuh jadi kita mencoba untuk mencari solusi bagaimana caranya. Lewat jalur mana saja, siapapun,” terang Ekky Soekarno menceritakan pengalaman memenuhi permintaan Marissa Haque.

Ekky mengaku ia rela pergi ke TPU Tanah Kusir dini hari untuk mencari tempat pemakaman yang pas untuk almarhumah. Usahanya tersebut membuahkan hasil, dirinya dihubungi oleh pihak TPU Tanah Kusir dan berhasil mendapat dua pilihan tempat untuk memakamkan almarhumah Marissa Haque.

“Dapetlah pada akhirnya, dan yang pasti ada dua pilihan, di sini sama di sebelah sana. Saya putuskan di sini, saya gak pilih,” ungkap suami dari Soraya Haque tersebut.