HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cinta Laura Nekat Lakoni Adegan Ekstrem Tanpa Stuntman di Series Terbarunya Dendam

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |11:45 WIB
Cinta Laura Nekat Lakoni Adegan Ekstrem Tanpa Stuntman di Series Terbarunya <i>Dendam</i>
Cinta Laura mengaku gugup jelang penayangan series Vision Dendam (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura untuk pertama kalinya terlibat dalam series bergenre action. Dalam series 'Dendam' yang akan tayang di Vision+, Cinta pun dipercaya untuk menjadi bintang utama hingga nekat beradegan ekstrem tanpa stuntman.


Setelah cukup lama menantikan kesempatan terlibat dalam series bergenre action, Cinta Laura akhirnya berjodoh dengan peran Renata yang membawanya melakoni banyak adegan ekstrem.

Selain digambarkan sebagai sosok wanita yang jago beladiri, Cinta Laura juga harus menghidupkan sosok Renata sebagai sosok yang cerdas dan memiliki jiwa kepemimpinan. Betul-betul paket lengkap sebagai perempuan yang kuat dan tangguh, meski tetap ada kekurangan yang berkaitan dengan kekecewaan di masa lalunya.

Cinta Laura mengaku gugup jelang penayangan series Vision Dendam
Cinta Laura mengaku gugup jelang penayangan series Vision Dendam (Foto: Okezone)


"Dari dulu pengin tapi baru dapat kesempatan. Renata bukan hanya jago fighting tapi punya intelektual yang tinggi, tapi at the same time harus kuat secara fisik juga. Jadi perempuan gak hanya digambarkan sebagai sosok yang kuat secara fisik tapi secara mental bisa memimpin dan membangun strategi," ujae Cinta Laura di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Mengenai adegan fighting, hanya dalam waktu dua minggu, Cinta Laura harus menguasai berbagai koreografi untuk adegan fighting. Menariknya, seluruh adegan fighting yang terbilang ekstrem dalam series ini dilakoninya sendiri tanpa pemeran pengganti!

"Aku sama sekali tidak menggunakan body double atau stuntman, 100 persen semua koreo maupun atraksi yang bahaya aku lakukan sendiri,"

"Seperti digantung dari lantai enam sebuah gedung, sampai nembak dari mobil dimana mobilnya itu ngedrift dan nggak ada sabuk pengaman atau alat pengaman. Jadi benar-benar ngambil resiko keluarin badan dan kepala dari luar jendela untuk seolah-olah nembak musuh di belakang. Jadi bangga sekali," ungkapnya.

Tentu adegan demi adegan yang dilakoninya beresiko tinggi. Bahkan, Cinta Laura sempat mendapatkan luka berat di bagian telinganya saat melakoni adegan fighting bersama Ismi Melinda.

 

