Andrew Andika Ditangkap Bersama 4 Temannya, Polisi: Ada Selebgram Terlibat

JAKARTA - Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata, mengungkapkan penangkapan Andrew Andika terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Dalam keterangannya kepada media, Chandra menjelaskan bahwa Andrew ditangkap bersama empat orang lainnya di dua lokasi berbeda. Andrew diamankan di sebuah tempat tinggal di kawasan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (26/9/2024).

"Kami baru saja mengamankan aktor berinisial AA terkait kasus penyalahgunaan narkoba," ujar AKBP Chandra Mata di kantornya, Sabtu (28/9/2024).

Andrew Andika ditangkap polisi karena kasus narkoba. (Foto: Instagram @andrewandika)

Penangkapan dilakukan di dua lokasi, yaitu sebuah tempat tinggal di Bogor dan sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Saat ini, Andrew tengah berada di Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.