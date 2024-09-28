Andrew Andika Ditangkap, Tengku Dewi Putri Lanjutkan Proses Cerai

JAKARTA – Andrew Andika baru saja ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus narkoba pada Kamis (26/9/2024). Tengku Dewi Putri mantap melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor.

Hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum Tengku Dewi, Minola Sebayang.

"Tengku Dewi Putri sudah mengetahui penangkapan ini, namun sidang cerai tetap berlanjut," ujar Minola kepada Okezone melalui pesan singkat pada Sabtu (28/9/2024).

Andrew Andika Ditangkap, Tengku Dewi Putri Lanjutkan Proses Cerai

Proses perceraian yang sempat tertunda disebabkan oleh adanya kesalahan dalam putusan sebelumnya di PA Cibinong. Tengku Dewi kini sedang menunggu akta kelahiran anak keduanya untuk dapat mengajukan gugatan baru.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, membenarkan bahwa aktor berinisial AA yang ditangkap karena narkoba adalah Andrew Andika. Barang bukti yang ditemukan adalah narkoba jenis sabu.

"Barang buktinya sabu," kata Syahduddi saat dikonfirmasi oleh wartawan.