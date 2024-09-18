Senandika Gelar Showcase Perdana, Ungkapan Hati untuk Kaum Hawa

JAKARTA - Senandika, grup vokal yang berisikan Nuca, Mark Natama, dan Samuel Cipta akan menyapa para penggemar mereka lewat showcase bertajuk ‘Dari Cerita untuk Perempuan’ di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, pada 20 September 2024.

Samuel mengatakan, tema showcase tersebut selaras dengan konsep Senandika yang ingin menyuarakan isi hati pria kepada perempuan pujaannya.

“Jadi, Senandika itu sendiri diambil dari bahasa Sansekerta yang bermakna isi hati yang ingin disampaikan seorang lelaki kepada wanita,” katanya saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada 17 September 2024.

Samuel Cipta menambahkan, “Nama Senandika tersebut in line dengan showcase yang akan kami gelar ini. Kami mau bilang kalau laki-laki perlu menyampaikan perasaannya kepada perempuan.”

Senandika Gelar Showcase Perdana, Ungkapan Hati untuk Kaum Hawa. (Foto: Instagram/@parasenandika)

Karena itu, maka intimate showcase Senandika ini nantinya hanya akan dihadiri penggemar wanita Mark Natama, Samuel Cipta, dan Nuca. Demi para penggemar tersebut, mereka mempersiapkan dengan matang showcase tersebut.