HOME CELEBRITY MUSIK

Mark Natama Ungkap Tantangan Jaga Kekompakan Senandika

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |23:55 WIB
Mark Natama Ungkap Tantangan Jaga Kekompakan Senandika
Mark Natama Ungkap Tantangan Jaga Kekompakan Senandika. (Foto: Instagram/@marknatama)
A
A
A

JAKARTA - Senandika, grup vokal yang terdiri dari Mark Natama, Nuca, dan Samuel Cipta akan menggelar showcase perdana mereka, Dari Cerita untuk Perempuan, di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, pada 20 September mendatang.

Berawal dari solois, Mark Natama tak menampik ada banyak penyesuaian yang harus mereka lakukan. Secara genre musik, mereka berbeda satu sama lain. Sehingga ketika digabungkan dalam Senandika mereka harus menyatukan perbedaan genre musik itu.

Beruntung, dia memiliki visi dan misi yang sama dengan Nuca dan Samuel sehingga proses penyesuaian dalam Senandika tak membutuhkan waktu lama.

Senandika
Mark Natama Ungkap Tantangan Jaga Kekompakan Senandika. (Foto: Instagram/@marknatama)

“Intinya memang harus mau menurunkan ego. Enggak bisa yang satu maunya A yang lain maunya B. Kalau semangatnya tidak sama ya bakal susah,” ujar Mark saat ditemui Okezone di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada 17 September 2024.

Walaupun saat ini bergabung dalam sebuah grup vokal, namun Mark Natama memastikan, dirinya dan dua rekannya akan tetap mempertahankan ciri khas mereka sebagai penyanyi solo.

“Yang pasti, saya, Nuca, dan Samuel tidak akan meninggalkan ciri khas kami sebagai penyanyi solo. Sehingga, penggemar tetap bisa mengenal ciri khas kami itu dalam format Senandika,” kata Mark Natama.*

(SIS)

