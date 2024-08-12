Trio Senandika Siap Warnai Belantika Musik Indonesia

JAKARTA - Senandika merupakan trio yang siap mewarnai belantika musik Indonesia lewat karya-karya segar mereka. Digawangi oleh Mark Natama, Samuel Cipta dan Nuca, Senandika kini mantap bermusik bersama di bawah naungan Star Media Nusantara.



“Kami adalah vokal grup dan kami ingin bernyanyi dan berjalan bertiga juga. Untuk project awal ini kita mengusulkan ide kalau kita membuat show case dan tampil bertiga as Senandika,” ungkap Nuca saat ditemui di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (11/8/2024).



Meski baru seumur jagung, Senandika memiliki mimpi untuk bisa bermusik di industri Indonesia dan memiliki karya dengan perpaduan warna musik mereka.

Trio Senandika Siap Warnai Belantika Musik Indonesia (Foto: Annastasya/Okezone)

Tama mengatakan genre musik pop, R&B, hingga jazz bisa jadi warna musik yang dipilih Senandika untuk project single pertama mereka.



“Mungkin untuk genre kita memasang target seperti pop R&B dan soul. Ada juga mungkin jazz, jadi kita ingin menyatukan warna jenis musik kita bertiga,” jelas Tama.



Tama, Nuca dan Samuel sendiri mengaku memiliki warna musik yang berbeda. Namun, hal itu justru menyatukan mereka dalam grup trio yang bisa memberi warna untuk musik Indonesia.



Salah satu yang jadi rencana utama ketiganya ialah merilis single perdana dari Senandika. Mereka mengungkap, ini akan menjadi momentum di mana ketiga warna dan ciri khas mereka tetap digabungkan menjadi karya indah dari grup trio terbaru ini.