Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Fani Siregar Optimistis Lolos Audisi Indonesian Idol 2024 dan Melaju ke Jakarta

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |18:55 WIB
Fani Siregar Optimistis Lolos Audisi Indonesian Idol 2024 dan Melaju ke Jakarta
Audisi Indonesian Idol 2024 di Kota Medan. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)
A
A
A

MEDAN - Fani Siregar optimistis lolos Audisi Indonesian Idol yang digelar di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, pada 15 September 2024.

Pernah mengikuti audisi Idol Junior, Fani mengaku, mempersiapkan diri lebih matang demi bisa melaju ke Jakarta. Selain mempersiapkan kemampuan vokalnya, dia juga memilih beberapa lagu yang akan dibawakannya saat audisi.

“Saya optimistis akan lolos audisi. Saya ingin ke Jakarta dan menjadi penyanyi terkenal,” katanya.

Berbeda dengan Fani Siregar, Septian sudah lima kali menghadapi juri precast yang sempat menyatakan dirinya gagal. Septian mengaku, kegagalan pertamanya karena juri precast menilai vokalnya kurang pas dengan genre lagu yang dipilihnya. 

“Juri bilang, vokalku itu lebih Pop Jazz jadi seharusnya lagunya menyesuaikan. Sekarang aku mau coba lagi dan semoga lagu pilihanku kali ini lebih sesuai dan bisa membawaku lolos ke Jakarta,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094304/indonesian_idol_2024-erou_large.jpg
Punya Teknik Bernyanyi Unik, Peserta Indonesian Idol XIII Ini Sukses Hipnotis Anang Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094082/indonesian_idol_2024-g1Qz_large.jpg
Nadhya Sukses Bikin Anang Hermansyah dan Rossa Berdebat di Audisi Indonesian Idol XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094080/jayadi-r93m_large.jpg
Jayadi Banjir Pujian, Juri Indonesian Idol XIII Punya Harapan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094041/indonesian_idol_2024-D8Vl_large.jpg
Kontestan Asal Medan Girang Bisa Video Call dengan Lyodra di Audisi Indonesian Idol XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3093980/jayadi_indonesian_idol_xiii-1VnM_large.jpg
Jayadi Sukses Bikin Rossa Mewek di Audition Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/598/3093933/indonesian_idol_2024-vKjX_large.jpg
Maia Estianty Antusias Jadi Juri Indonesian Idol Lagi : Season yang Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement