Fani Siregar Optimistis Lolos Audisi Indonesian Idol 2024 dan Melaju ke Jakarta

MEDAN - Fani Siregar optimistis lolos Audisi Indonesian Idol yang digelar di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, pada 15 September 2024.

Pernah mengikuti audisi Idol Junior, Fani mengaku, mempersiapkan diri lebih matang demi bisa melaju ke Jakarta. Selain mempersiapkan kemampuan vokalnya, dia juga memilih beberapa lagu yang akan dibawakannya saat audisi.

“Saya optimistis akan lolos audisi. Saya ingin ke Jakarta dan menjadi penyanyi terkenal,” katanya.

Berbeda dengan Fani Siregar, Septian sudah lima kali menghadapi juri precast yang sempat menyatakan dirinya gagal. Septian mengaku, kegagalan pertamanya karena juri precast menilai vokalnya kurang pas dengan genre lagu yang dipilihnya.

“Juri bilang, vokalku itu lebih Pop Jazz jadi seharusnya lagunya menyesuaikan. Sekarang aku mau coba lagi dan semoga lagu pilihanku kali ini lebih sesuai dan bisa membawaku lolos ke Jakarta,” ungkapnya.