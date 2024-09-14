Advertisement
Meriahnya Hari Pertama Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |18:01 WIB
Meriahnya Hari Pertama Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan
MEDAN - Hari pertama audisi Indonesian Idol 2024 di Kota Medan telah digelar. Sebanyak tiga ribu lima ratus orang tercatat sebagai peserta ajang pencarian bakat menyanyi yang digelar oleh RCTI dan Fremantle.

Sejak Sabtu pagi, ribuan masyarakat sudah memenuhi areal gelanggang mahasiswa Universitas Sumatra Utara.

Head of Production Operation RCTI, Agung Priyatno mengatakan antusias masyarakat sangat positif. Terlihat hingga siang hari sudah hampir empat ribu orang tercatat sebagai peserta.

Agung pun menjelaskan ada sejumlah tahapan yang dilalui peserta dalam audisi ini, di mana peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu kemudian precast dan jika lolos lanjut ke penjurian video booth untuk selanjutnya mendapatkan kesempatan bertemu juri artis di Jakarta.

