Main di Sinetron Cinta Yasmin, Faby Marcelia Akui Dapat Peran yang Berbeda dari Sebelumnya

BOGOR - Faby Marcelia menjadi salah satu artis besar yang akan bermain dalam sinetron Cinta Yasmin produksi MNC Pictures. Tayang perdana pada Senin, 5 Agustus 2024, Faby akan beradu akting dengan Amanda Manopo hingga Samuel Zylgwyn.



Faby mengaku peran yang dimainkannya pada sinetron kali ini berbeda dari peran-perannya sebelumnya. Hanya saja ia belum memerinci apa perbedaan perbedaan itu.



"Beda dari sebelumnya, agak kaget juga dikasih karakter yang belum pernah. Biasanya orang polos atau antagonis aja, nah kalau di sini beda dari sebelum-sebelumnya. Aku pengen banget spil tapi nanti bocor," kata Faby, Senin, 5 Agustus 2024.

Main di Sinetron 'Cinta Yasmin', Faby Marcelia Akui Dapat Peran yang Berbeda dari Sebelumnya (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)



Dalam sinetron Cinta Yasmin, Fabi akan memainkan peran sebagai Nina. Dia bahkan menyebut jika tokoh Nina memiliki benang merah kuat dengan keluarga Cakradinata pada serial tersebut.



"Tapi aku belum berani spill," kata dia.



Meski mendapatkan karakter yang berbeda, Faby mengaku terus belajar. Asyiknya suasana syuting juga membuat dia bisa memperdalam menjadi karakter pada Cinta Yasmin itu.



"Kalau kesulitan belajar-belajar terus ya tapi kan setiap karakter, setiap peran selalu shooting pasti belajar, tapi kan di sini banyak yang membantu, sutradara, kru-kru juga yang ngingetin kalau keluar jalur, tapi so far aman dan terkendali aja," jelas Faby.



Faby juga mengaku sangat antusias bisa beradu akting bersama Amanda Manopo dan Samuel. Apalagi keduanya sempat membintangi sinetron yang cukup tenar.