Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Main di Sinetron Cinta Yasmin, Faby Marcelia Akui Dapat Peran yang Berbeda dari Sebelumnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |16:15 WIB
Main di Sinetron <i>Cinta Yasmin</i>, Faby Marcelia Akui Dapat Peran yang Berbeda dari Sebelumnya
Main di Sinetron 'Cinta Yasmin', Faby Marcelia Akui Dapat Peran yang Berbeda dari Sebelumnya (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Faby Marcelia menjadi salah satu artis besar yang akan bermain dalam sinetron Cinta Yasmin produksi MNC Pictures. Tayang perdana pada Senin, 5 Agustus 2024, Faby akan beradu akting dengan Amanda Manopo hingga Samuel Zylgwyn.

Faby mengaku peran yang dimainkannya pada sinetron kali ini berbeda dari peran-perannya sebelumnya. Hanya saja ia belum memerinci apa perbedaan perbedaan itu.

"Beda dari sebelumnya, agak kaget juga dikasih karakter yang belum pernah. Biasanya orang polos atau antagonis aja, nah kalau di sini beda dari sebelum-sebelumnya. Aku pengen banget spil tapi nanti bocor," kata Faby, Senin, 5 Agustus 2024.

(Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
Main di Sinetron 'Cinta Yasmin', Faby Marcelia Akui Dapat Peran yang Berbeda dari Sebelumnya (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)


Dalam sinetron Cinta Yasmin, Fabi akan memainkan peran sebagai Nina. Dia bahkan menyebut jika tokoh Nina memiliki benang merah kuat dengan keluarga Cakradinata pada serial tersebut.

"Tapi aku belum berani spill," kata dia.


Meski mendapatkan karakter yang berbeda, Faby mengaku terus belajar. Asyiknya suasana syuting juga membuat dia bisa memperdalam menjadi karakter pada Cinta Yasmin itu.

"Kalau kesulitan belajar-belajar terus ya tapi kan setiap karakter, setiap peran selalu shooting pasti belajar, tapi kan di sini banyak yang membantu, sutradara, kru-kru juga yang ngingetin kalau keluar jalur, tapi so far aman dan terkendali aja," jelas Faby.

Faby juga mengaku sangat antusias bisa beradu akting bersama Amanda Manopo dan Samuel. Apalagi keduanya sempat membintangi sinetron yang cukup tenar. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039329/faby_marcelia-GbXP_large.jpg
Biodata dan Agama Faby Marcelia, Artis yang Akui Sudah Pisah dari Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039231/faby_marcelia-ei4t_large.jpg
Faby Marcelia Benarkan Pisah dari Revand Narya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/194/2851848/6-potret-faby-marcelia-mahmud-cantik-pemeran-gita-di-sinetron-mahligai-untuk-cinta-iAMB09NPqX.jpg
6 Potret Faby Marcelia, Mahmud Cantik Pemeran Gita di Sinetron Mahligai untuk Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/598/3183405//meet_and_greet_mencintai_ipar_sendiri-kY8q_large.JPG
Siap-Siap Ketemuan Sama Pemain Sinetron Mencintai Ipar Sendiri di Dahsyatnya Meet and Greet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183413//shopee_rcti-L2bX_large.jpg
Gandeng RCTI+, Shopee: Ini Panggung bagi Brand Lokal dan UMKM untuk Penjualan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183268//simak_jadwal_siaran_langsung_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_di_rcti_pekan_ini-Jc7k_large.jpeg
Live RCTI Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2026: Prancis vs Ukraina, Georgia vs Spanyol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement