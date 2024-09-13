Senyum Bahagia Dian Sastro ketika Gadis Kretek Raih Penghargaan Internasional

JAKARTA - Serial Tanah Air, Gadis Kretek berhasil menoreh prestasi di ajang penghargaan internasional. Serial original Netflix ini berhasil meraih Best Mini Series dalam kategori International Competition Program di Seoul International Drama Awards 2024.

Kabar bahagia itu diungkap Dian Sastrowardoyo, aktris sekaligus bintang serial Gadis Kretek ini. Pemeran karakter Jeng Yah itu begitu bangga dan bahagia atas perolehan prestasi internasional untuk serial Tanah Air.

“We did it team!! Gadis Kretek berhasil meraih penghargaan Best Mini Series dalam kategori International Competition Program di Seoul International Drama Awards 2024! Bangga banget,” tulis Dian di akun Instagram-nya, @theresldisastr, Jumat (13/9/2024).

Gadis Kretek

Dian mengatakan Gadis Kretek ini turut bersanding dengan serial-serial internasional lainnya termasuk drama Korea, The Worst of Evil. Series yang turut dibintangi Aryo Bayu itu berhasil meraih penghargaan terbaik ini.

Bintang film Ada Apa Dengan Cinta ini begitu bangga dan bersyukur atas antusias para penonton yang mendukung serial Tanah Air hingga berhasil menoreh prestasi di ajang kelas dunia.

“Gadis Kretek bersanding dengan karya-karya terbaik lainnya seperti 3 Body Problem, Moving, The Worst of Evil, dan Daily Dose of Sunshine. I will always be grateful to be a part of this success! Thank you all for your tremendous support,” tambahnya.

Gadis Kretek sendiri merupakan serial Indonesia yang digarap oleh Netflix. Series yang dibintangi Dian Sastrowardoyo, Aryo Bayu, Sheila Dara hingga Tissa Biani ini menceritakan perjalanan kisah sosok Jeng Yah, wanita yang berusaha ingin meracik rokok dengan tangannya sendiri.