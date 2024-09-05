Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Meyden Jadi Bintang Tamu Spesial dalam The Family Season 6

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:05 WIB
Meyden Jadi Bintang Tamu Spesial dalam <i>The Family Season 6</i>
Meyden Jadi Bintang Tamu Spesial dalam The Family Season 6. (Foto: Instagram/@btr_meyden)
JAKARTA - Boy William kembali merilis The Family Season 6 yang tidak akan kalah seru dibandingkan musim-musim sebelumnya. Dalam musim keenam ini, Boy membawa keluarga dan dua keponakannya berlibur ke Vietnam.

Seperti musim sebelumnya, Lucinta Luna akan kembali memperlihatkan sisi humoris dan keceriaannya dalam The Family Season 6. Sementara Meyden akan membawa angin segar dengan gaya lucunya yang mampu menghidupkan suasana.

Episode 1 The Family Season 6. (Foto: Instagram/@boywilliam17)
Episode 1 The Family Season 6. (Foto: Instagram/@boywilliam17)

Liburan kali ini tak hanya tentang perjalanan, namun juga tentang kebersamaan dan kehangatan keluarga. Salah satu yang menarik adalah saat Boy dan keluarga memberikan kejutan untuk Oma yang sedang berulang tahun.

Setelah menonton film How to Make Millions Before Grandma Dies, Boy dan keluarganya tak kuasa menahan air mata. Mereka seakan diingatkan untuk menghargai waktu bersama sang nenek tercinta. Karena itu ikuti terus The Family Season 6 di channel YouTube @bw.2417.*

(SIS)

