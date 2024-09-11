Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

JebreeetMedia Awards 2024, Suguhkan 21 Kategori Nominasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |20:19 WIB
JebreeetMedia Awards 2024, Suguhkan 21 Kategori Nominasi
JebreeetMedia Awards 2024, Suguhkan 21 Kategori Nominasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Santini JebreeetMedia Awards 2024 menghadirkan beberapa hal yang baru. Mulai dari kategori nominasi hingga nominasi spesial. 

Untuk diketahui JebreeetMedia Awards 2024 merupakan ajang penghargaan yang didukung oleh Santini Group, untuk mengapresiasi para pelaku industri  mulai dari atlet, komentar, pelatih hingga media yang terus berkontribusi untuk memajukan dunia olahraga Tanah Air. 

Malam puncak JebreeetMedia Awards 2024 akan digelar pada 26 September 2024 di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan.

Santini JebreeetMedia Awards 2024
Santini JebreeetMedia Awards 2024

Valentino Simanjuntak selaku CEO JebreeetMedia mengatakan bahwa ajang penghargaan ini dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat daripada orang-orang yang berkecimpung di dunia olahraga.

"Ini perhelatan tahun ke dua, dimana kami sepakat dalam JebreeetMedia grup itu ingin meningkatkan harkat martabat dan harga para atlet. Karena terlalu timpang antara olahraga dibandingkan entertainment," kata Valentino Simanjuntak saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

"Padahal mereka (para atlet) telah merelakan masa mudanya untuk terus berlatih berkeringat untuk meraih prestasi. Harus diapresiasi," sambung pria yang akrab disapa Valentino Jebret tersebut.

Untuk nominasi, JebreeetMedia Awards 2024 kini menyuguhkan 21 kategori di antaranya ada Akun Media Sosial Olahraga Terfavorit, Media Peliput Olahraga Terfavorit, Program Televisi Olahraga Terfavorit, Pertandingan Olahraga Kanal Digital Terfavorit, Program Olahraga Kanal Digital Terfavorit, Kanal Olahraga Digital Terfavorit, Komunitas Olahraga Selebritas Terfavorit. 

Terbaru untuk kategori atlet, pelatih, pengamat olahraga, presenter komentator, dan selebritas pegiat olahraga terfavorit akan dipisah, menjadi putra dan putri.

 

