RCTI Masuk Nominasi di JebreeetMedia Awards 2024 sebagai Program Olahraga Televisi Terfavorit

RCTI Masuk Nominasi di JebreeetMedia Awards 2024 sebagai Program Olahraga Televisi Terfavorit (Foto: Okezone)

JAKARTA - Santini JebreeetMedia Awards kembali mengadakan acara penghargaan untuk insan-insan olahraga di Tanah Air.

Malam puncak JebreeetMedia Awards 2024 ini akan digelar pada 26 September 2024 di JS Luwansa.

Pada tahun ini, RCTI lewat program Piala Asia U-23 turut masuk nominasi sebagai Program Olahraga Televisi Terfavorit.

Hadi Gunawan selaku Executive Producer RCTI berkesempatan hadir saat sesi konferensi pers bersama Santini JebreeetMedia Awards. Dalam kesempatan tersebut Hadi tentunya bangga karena RCTI berhasil menayangkan Piala Asia U-23, di mana saat itu Timnas Indonesia berhasil masuk ke babak semifinal.

RCTI Masuk Nominasi di JebreeetMedia Awards 2024 sebagai Program Olahraga Televisi Terfavorit

"Sebenernya ini suatu prestasi yang luar biasa ya, buat program kita khususnya Piala Asia di bawah 23 tahun," kata Hadi Gunawan kepada MNC Portal ditemui di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

"Indonesia memang saat itu berhasil lolos sampai semifinal sebuah prestasi yang belum pernah ada dalam sejarah sepak bola nasional. Dan itu hebatnya kita yang menayangkan, yaitu RCTI," sambungnya.

Hadi Gunawan juga merasa bahwa RCTI sebagai stasiun televisi swasta mampu menanyakan event spektakuler tersebut.

"Dengan demikian ini adalah suatu tayangan yang benar-benar sangat spektakuler ya di tahun ini. bahwa sebuah event atau level yang sangat tinggi khususnya di Asia," jelas Hadi Gunawan.

Terlepas dari mendapatkan nominasi, Hadi Gunawan menegaskan bahwa RCTI akan selalu teguh berkomitmen untuk menayangkan program-program olahraga yang spektakuler ke depannya.

"RCTI memang tidak pernah lepas ya, sangat berkomitmen untuk menayangkan program-program olahraga yang sangat prestisius dan juga spektakuler, terbukti dengan program Piala Asia di bawah 23 tahun," pungkas Hadi Gunawan.