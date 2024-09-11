Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Celine Evangelista Bongkar Kelakuan Stefan William Usai Anaknya Diajak Bertemu Putra Ria Andrews

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |06:35 WIB
Celine Evangelista Bongkar Kelakuan Stefan William Usai Anaknya Diajak Bertemu Putra Ria Andrews
Celine Evangelista Bongkar Kelakuan Stefan William Usai Anaknya Diajak Bertemu Putra Ria Andrews (Foto: Instagram/celine_evangelista)
JAKARTA - Celine Evangelista mendadak murka saat mengetahui bahwa Ria Andrews menyebut nama dua buah hatinya sekaligus mengaku pernah mempertemukan Lucio dan Koa dengan adik sambungnya, Noah. Hal itu diungkapkan oleh Celine dalam video yang beredar baru-baru ini.

Dalam video tersebut, Celine tampaknya tidak terima lantaran Ria menjawab pertanyaan netizen terkait ha tersebut.

"Lu punya berapa ratus pertanyaan kenapa mesti lu jawab yang itu?" ujar Celine.

"Jangan ampe gua cari tahu, gua obrak-abrik surat-surat lu di sini. Kesal gua," tegasnya.

Celine Evangelista (IG)
Celine Evangelista (IG)

Saking kesalnya, Celine bahkan sampai membongkar kelakuan Stefan William yang terkesan ingin diakui sebagai ayah yang baik. Padahal kenyataannya, Stefan hanya dua kali bertemu dengan buah hatinya.

"Ya Allah, anak gua cuma ditemui dua kali. Yang pertama pas nyaleg," ucap Celine.

"Kedua karena itu, karena butuh pengakuan, minta foto bareng, dijebak anak gua. Anak gua gak kenal lu (diduga Ria)," bebernya.

 

