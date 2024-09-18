Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Kontroversi Celine Evangelista yang Bikin Heboh

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |22:10 WIB
6 Kontroversi Celine Evangelista yang Bikin Heboh
Kontroversi Celine Evangelista yang Bikin Heboh. (Foto: Instagram/@celine_evangelista)
A
A
A

JAKARTA - Kontroversi Celine Evangelista yang bikin heboh. Sang aktris kerap menjadi perhatian publik dan tak jarang menuai kritik hingga perdebatan warganet terkait unggahannya di media sosial. 

Terbaru, dia kembali terlibat perang dingin dengan Stefan William setelah sang mantan suami memperkenalkan anak ketiganya di Instagram, pada 25 Agustus silam. 

Dia geram, karena Stefan dan istri barunya, Ria Andrew menyeret dua anak laki-lakinya dalam unggahan mereka. Saking geramnya, Celine sampai meragukan keabsahan pernikahan kedua sang mantan suami.

6 Kontroversi Celine Evangelista yang Bikin Heboh

1.Terseret Kasus Korupsi

Nama Celine Evangelista disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi tambang dengan terdakwa Amalia Sabara alias Amel. Amel mengklaim, menerima Rp4 miliar dan memberikan Rp500 juta kepada Celine untuk meminta bantuan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Celine Evangelista
Kontroversi Celine Evangelista yang Bikin Heboh. (Foto: Instagram/@celine_evangelista)

Menariknya dalam persidangan, Celine Evangelista disebut memanggil Burhanuddin dengan sebutan 'Papa'. Akibat permasalahan tersebut, warganet menuding aktris Tukang Bubur Naik Haji tersebut sebagai ani-ani.

2.Rumor Pernikahan Sesama Jenis

Sebelum menikah dengan Stefan William pada 10 November 2016, Celine Evangelista sempat dirumorkan menikah dengan perempuan bernama Intan Bacil. 

Menariknya, rumor tak sedap tersebut diungkap oleh ibunya sendiri, Vincentia Nurul. Rumor tersebut pun berlalu dengan sendirinya setelah sang aktris dengan tegas membantahnya. 

3.Gimmick dengan Marshel Widianto

Pas Foto Celine Evangelista dan Marshel Widianto
Kontroversi Celine Evangelista yang Bikin Heboh. (Foto: Instagram/@celine_evangelista)

Usai bercerai dari Stefan William, Celine Evangelista sempat menjalin kedekatan dengan komika Marshel Widianto. Namun, hubungan tersebut akhirnya diketahui hanya sekadar gimmick setelah sang komika mengumumkan pernikahannya dengan Cesen, mantan personel girl group JKT48.

4.Dituding Permainkan Agama

Gosip Celine Evangelista menjadi mualaf sempat beredar dengan bukti penampilan berhijab serta mengikuti kajian. Namun, dia diketahui masih menjalankan ibadah sesuai agama lamanya, Katolik. Hal itu sempat menjadi perbincangan para warganet karena dianggap mempermainkan agama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150180/celine_evangelista-OH4z_large.jpg
5 Potret Celine Evangelista Pakai Hijab Motif Palestina, Bikin Kagum Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127008/buka_suara_celine_evangelista_klarifikasi_isu_jadi_istri_jaksa_agung_hingga_alasan_mualaf-JzSb_large.jpg
Buka Suara, Celine Evangelista Klarifikasi Isu Jadi Istri Jaksa Agung hingga Alasan Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/612/3122947/perjalanan_hijrah_celine_evangelista_untuk_jadi_seorang_mualaf_ikut_pengajian_hingga_puasa-TU7h_large.jpg
10 Perjalanan Hijrah Celine Evangelista untuk Jadi Seorang Mualaf, Ikut Pengajian hingga Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/612/3122945/5_potret_celine_evangelista_saat_berhijab_hingga_bercadar_cantiknya_masya_allah-PXLQ_large.jpg
5 Potret Celine Evangelista Saat Berhijab hingga Bercadar, Cantiknya Masya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/612/3122769/5_potret_celine_evangelista_bercadar_saat_umrah_ucap_syahadat_hingga_nangis_saat_cium_kakbah-iOKm_large.jpg
5 Potret Celine Evangelista Bercadar saat Umrah, Ucap Syahadat hingga Nangis Saat Cium Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062207/celine_evangelista-e4w7_large.jpg
Tampilan Menggemaskan Celine Evangelista yang Baru-Baru Ini Marahi Ria Andrews
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement