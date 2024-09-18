6 Kontroversi Celine Evangelista yang Bikin Heboh

JAKARTA - Kontroversi Celine Evangelista yang bikin heboh. Sang aktris kerap menjadi perhatian publik dan tak jarang menuai kritik hingga perdebatan warganet terkait unggahannya di media sosial.

Terbaru, dia kembali terlibat perang dingin dengan Stefan William setelah sang mantan suami memperkenalkan anak ketiganya di Instagram, pada 25 Agustus silam.

Dia geram, karena Stefan dan istri barunya, Ria Andrew menyeret dua anak laki-lakinya dalam unggahan mereka. Saking geramnya, Celine sampai meragukan keabsahan pernikahan kedua sang mantan suami.

1.Terseret Kasus Korupsi

Nama Celine Evangelista disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi tambang dengan terdakwa Amalia Sabara alias Amel. Amel mengklaim, menerima Rp4 miliar dan memberikan Rp500 juta kepada Celine untuk meminta bantuan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Menariknya dalam persidangan, Celine Evangelista disebut memanggil Burhanuddin dengan sebutan 'Papa'. Akibat permasalahan tersebut, warganet menuding aktris Tukang Bubur Naik Haji tersebut sebagai ani-ani.

2.Rumor Pernikahan Sesama Jenis

Sebelum menikah dengan Stefan William pada 10 November 2016, Celine Evangelista sempat dirumorkan menikah dengan perempuan bernama Intan Bacil.

Menariknya, rumor tak sedap tersebut diungkap oleh ibunya sendiri, Vincentia Nurul. Rumor tersebut pun berlalu dengan sendirinya setelah sang aktris dengan tegas membantahnya.

3.Gimmick dengan Marshel Widianto

Usai bercerai dari Stefan William, Celine Evangelista sempat menjalin kedekatan dengan komika Marshel Widianto. Namun, hubungan tersebut akhirnya diketahui hanya sekadar gimmick setelah sang komika mengumumkan pernikahannya dengan Cesen, mantan personel girl group JKT48.

4.Dituding Permainkan Agama

Gosip Celine Evangelista menjadi mualaf sempat beredar dengan bukti penampilan berhijab serta mengikuti kajian. Namun, dia diketahui masih menjalankan ibadah sesuai agama lamanya, Katolik. Hal itu sempat menjadi perbincangan para warganet karena dianggap mempermainkan agama.