Curhat Pilu Celine Evangelista Jadi Orang Tua Tunggal

JAKARTA - Celine Evangelista tiba-tiba membahas soal perjuangannya sebagai seorang ibu tunggal untuk mengurus keempatnya.

Unggahan itu dibagikan Celine tak lama setelah mantan suaminya, Stefan William mengumumkan telah memiliki anak dari hubungannya dengan Ria Andrews.

Dalam video tersebut memperlihatkan perjuangannya saat bekerja sekaligus mengasuh anak-anaknya.

Curhat Pilu Celine Evangelista Jadi Orang Tua Tunggal

Sementara di bagian keterangan, Celine Evangelista menyemangati dirinya sendiri dan ibu tunggal di luar sana.

"Semoga kebahagiaan beserta kita semua semangat untuk semua Ibu yang sekaligus menjalani peran sebagai Ayah. Selamat Berjuang *pelukjauh*," tulis Celine Evangelista di Instagram @celine_evangelista, dikutip Rabu (28/8/2024).

Unggahan itu pun dibanjiri dengan komentar positif, banyak netizen yang ikut mendoakan dan menguatkan perempuan blasteran Italia tersebut.

"Ternyata benar, seorang ibu akan lebih memikirkan kebahagiaan anaknya daripada harus memikirkan kesenangan dirinya sendiri love kak," kata @i.sa***.