Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Celine Evangelista Sibuk Bekerja di Tengah Kabar Stefan William Punya Anak Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |10:29 WIB
Celine Evangelista Sibuk Bekerja di Tengah Kabar Stefan William Punya Anak Lagi
Celine Evangelista Sibuk Bekerja di Tengah Kabar Stefan William Punya Anak Lagi (Foto: IG Celine)
A
A
A

JAKARTA - Mantan suami Celine EvangelistaStefan William secara mengejutkan mengumumkan memiliki anak laki-laki dari hubungannya dengan Ria Andrews

Pengumuman itu dibagikan Stefan William di akun Instagram pribadinya. 

"Noah Cure Andrews Umboh, 11.09.2023. Bayi laki-laki kami yang menawan," tulis Stefan William dalam bahasa Inggris, di Instagram @stefannwilliam.

Celine Evangelista Sibuk Bekerja di Tengah Kabar Stefan William Punya Anak Lagi
Celine Evangelista Sibuk Bekerja di Tengah Kabar Stefan William Punya Anak Lagi

Di tengah pengumuman itu, mantan istri Stefan William yaitu Celine Evangelista justru terlihat sibuk bekerja.

Hal itu terlihat dari Instagram story-nya, Celine Evangelista baru saja kembali ke Jakarta setelah mengisi acara di Pekanbaru. 

"Yeay pulang," tulis Celine Evangelista di Instagram @celine_evangelista, Minggu (25/8/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187735//epy_kusnandar-MryD_large.jpg
Alasan Keluarga Tak Penuhi Wasiat Epy Kusnandar untuk Dimakamkan di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187701//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-Jwpc_large.JPG
Dearly Djoshua Unfollow dan Hapus Foto Bareng Ari Lasso, Putus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187573//rumduk-A0Jc_large.jpg
Suasana Rumah Duka Epy Kusnandar, Keluarga Siap Sambut Jenazah Sang Aktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187524//chicco_jericho-x8Zz_large.JPG
Chicco Jerikho Sebut Peran Jadi Ayah David Ozora Pengaruhi Emosinya hingga ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187535//epy_kusnandar-hsYd_large.jpg
Kabar Duka, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/629/3187510//jessica-kTWH_large.jpg
Jessica Iskandar Kompak Pakai Dress Tutu bareng Birthday Girl Hagia yang Pertama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement