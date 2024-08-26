JAKARTA - Mantan suami Celine Evangelista, Stefan William secara mengejutkan mengumumkan memiliki anak laki-laki dari hubungannya dengan Ria Andrews.
Pengumuman itu dibagikan Stefan William di akun Instagram pribadinya.
"Noah Cure Andrews Umboh, 11.09.2023. Bayi laki-laki kami yang menawan," tulis Stefan William dalam bahasa Inggris, di Instagram @stefannwilliam.
Di tengah pengumuman itu, mantan istri Stefan William yaitu Celine Evangelista justru terlihat sibuk bekerja.
Hal itu terlihat dari Instagram story-nya, Celine Evangelista baru saja kembali ke Jakarta setelah mengisi acara di Pekanbaru.
"Yeay pulang," tulis Celine Evangelista di Instagram @celine_evangelista, Minggu (25/8/2024).