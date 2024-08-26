Celine Evangelista Sibuk Bekerja di Tengah Kabar Stefan William Punya Anak Lagi

Celine Evangelista Sibuk Bekerja di Tengah Kabar Stefan William Punya Anak Lagi (Foto: IG Celine)

JAKARTA - Mantan suami Celine Evangelista, Stefan William secara mengejutkan mengumumkan memiliki anak laki-laki dari hubungannya dengan Ria Andrews.

Pengumuman itu dibagikan Stefan William di akun Instagram pribadinya.

"Noah Cure Andrews Umboh, 11.09.2023. Bayi laki-laki kami yang menawan," tulis Stefan William dalam bahasa Inggris, di Instagram @stefannwilliam.

Celine Evangelista Sibuk Bekerja di Tengah Kabar Stefan William Punya Anak Lagi

Di tengah pengumuman itu, mantan istri Stefan William yaitu Celine Evangelista justru terlihat sibuk bekerja.

Hal itu terlihat dari Instagram story-nya, Celine Evangelista baru saja kembali ke Jakarta setelah mengisi acara di Pekanbaru.

"Yeay pulang," tulis Celine Evangelista di Instagram @celine_evangelista, Minggu (25/8/2024).