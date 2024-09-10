Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Berencana Boyong Demi Lovato ke Indonesia di Pertengahan 2026

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |05:05 WIB
Ahmad Dhani Berencana Boyong Demi Lovato ke Indonesia di Pertengahan 2026
Ahmad Dhani Berencana Boyong Demi Lovato ke Indonesia di Pertengahan 2026 (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani membocorkan rencananya di pertengahan 2026 mendatang. Pentolan band Dewa 19 itu berencana memboyong Demi Lovato ke Indonesia.

Rencana ini muncul, ketika Ahmad Dhani mengumumkan bahwa ia menggelar konser bertajuk Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 dengan menggandeng sederet musisi rock internasional. Sebut saja John Waite dari Bad English, Gary Cherone & Nuno Bettencourt dari Extreme, Eric Martin dan Billy Sheehan dari Mr. Big, Ron Thal alias Bumblefoot, Dino Jelusic, dan Derek Sherinian.

Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 akan digelar pada 18 Januari 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Ahmad Dhani (IG)
Ahmad Dhani Berencana Boyong Demi Lovato ke Indonesia di Pertengahan 2026 (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)


"2026 lah pertengahan karena sekarang kan 2025 kita udah Januari ya," kata Ahmad Dhani saat konferensi pers di CGV FX, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Untuk membawa Demi Lovato ke Indonesia, Ahmad Dhani akan terbang ke Amerika Serikat untuk berdiskusi dengan tim sang penyanyi.

"Oktober ini kan kita mau ke Amerika. Buat konser tahun 2026 kan? Karena sekarang kan 2025, kita udah Januari ini ya," ungkap Ahmad Dhani.

Salah satu persiapan yang tengah dilakukan Ahmad Dhani yakni membuat video profile Dewa 19, untuk diperlihatkan kepada Demi Lovato.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/33/3061453/ahmad_dhani-axsP_large.jpg
Pesawatnya Delay 2,5 Jam, Ahmad Dhani Kesal dan Minta Maaf ke Musisi Rock Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/205/3061129/konser_dewa_19-kfxW_large.jpg
Ahmad Dhani Boyong Vokalis Mr Big hingga Extreme Tampil di Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/33/3057526/el_rumi-mBlJ_large.jpg
Sifat Keibuan Ahmad Dhani Dibongkar El Rumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3055220/al_el_dul-qSOo_large.jpg
Al, El dan Dul Disebut akan Menikah Tahun Depan, Ahmad Dhani: Beda Bulan Aja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/205/3047578/lagu_ciptaan_ahmad_dhani_terpopuler_sepanjang_masa-1fab_large.jpg
8 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani Terpopuler Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/33/3043621/ahmad_dhani-gnLr_large.jpg
Ahmad Dhani Puji Sikap Syifa Hadju : Dia Spek Istri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement