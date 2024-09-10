Ahmad Dhani Berencana Boyong Demi Lovato ke Indonesia di Pertengahan 2026

JAKARTA - Ahmad Dhani membocorkan rencananya di pertengahan 2026 mendatang. Pentolan band Dewa 19 itu berencana memboyong Demi Lovato ke Indonesia.



Rencana ini muncul, ketika Ahmad Dhani mengumumkan bahwa ia menggelar konser bertajuk Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 dengan menggandeng sederet musisi rock internasional. Sebut saja John Waite dari Bad English, Gary Cherone & Nuno Bettencourt dari Extreme, Eric Martin dan Billy Sheehan dari Mr. Big, Ron Thal alias Bumblefoot, Dino Jelusic, dan Derek Sherinian.



Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 akan digelar pada 18 Januari 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Ahmad Dhani Berencana Boyong Demi Lovato ke Indonesia di Pertengahan 2026 (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)



"2026 lah pertengahan karena sekarang kan 2025 kita udah Januari ya," kata Ahmad Dhani saat konferensi pers di CGV FX, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).



Untuk membawa Demi Lovato ke Indonesia, Ahmad Dhani akan terbang ke Amerika Serikat untuk berdiskusi dengan tim sang penyanyi.



"Oktober ini kan kita mau ke Amerika. Buat konser tahun 2026 kan? Karena sekarang kan 2025, kita udah Januari ini ya," ungkap Ahmad Dhani.



Salah satu persiapan yang tengah dilakukan Ahmad Dhani yakni membuat video profile Dewa 19, untuk diperlihatkan kepada Demi Lovato.