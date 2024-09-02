Sifat Keibuan Ahmad Dhani Dibongkar El Rumi

JAKARTA - El Rumi mengungkapkan sikap keibuan yang ternyata dimiliki oleh seorang Ahmad Dhani. Bahkan hal itu tampaknya baru dibongkar oleh El saat tampil di podcast Agak Laen.



Awalnya, Indra Jegel sempat bertanya soal sikap Ahmad Dhani pada anak-anaknya. Termasuk ingin mengetahui sisi lain seorang musisi legend tersebut, yang banyak diketahui orang banyak.



"Momen apa yang ‘oh ternyata ayah bisa gini juga ya’ setelah kau gede?” tanya Indra Jegel.

Sifat Keibuan Ahmad Dhani Dibongkar El Rumi (Foto: Instagram/elelrumi)



Mendengar pertanyaan Jegel, El pun mencoba mengingat perlakuan sang ayah. Sampai akhirnya dia menyebut jika suami Mulan Jameela itu ternyata memiliki sikap keibuan.



”Ayah itu juga punya sikap keibuan juga. Dulu waktu kita SMP ayah itu masih beliin kita kolor, celana dalem," ujar El Rumi.



'Ini punya Al warna merah ya, punya El warna biru gitu-gitu. Dia jiwa keibuannya itu tinggi. Kemarin beliin sajadah,” paparnya.