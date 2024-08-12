8 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani Terpopuler Sepanjang Masa

JAKARTA – Lagu ciptaan Ahmad Dhani terpopuler sepanjang masa. Founder Dewa 19 ini dikenal sebagai pencipta lagu dengan lirik-lirik puitis yang tajam dan musik grande.

Sepanjang 38 tahun kariernya, Dhani sudah melahirkan lebih dari 200 lagu. Beberapa di antaranya bahkan termasuk dalam lagu legendaris yang didengarkan berbagai generasi hingga kini.

Ahmad Dhani kemudian membocorkan caranya membuat lagu yang bagus. “Tips dari saya, rakuslah dalam mendengar lagu orang lain. Dari situ, Anda akan mendapat banyak inspirasi,” tuturnya pada 4 Juli 2023.

Nah, dari ratusan lagu ciptaan Ahmad Dhani tersebut, ada beberapa lagu yang masih begitu populer hingga kini dan didengarkan lintas generasi. Lagu apa saja? Berikut ulasan lengkap Okezone seperti dikutip dari Spotify.

1.Kangen

Dewa merilis lagu Kangen sebagai bagian dari album ‘19’, pada 1992. Lagu itu diciptakan Ahmad Dhani terinspirasi dari kekasihnya di zaman SMP, Pungky Sukmawati. Lagu tersebut telah didengarkan 183 juta kali di Spotify.

2.Risalah Hati

Lagu ciptaan Ahmad Dhani terpopuler selanjutnya adalah Risalah Hati. Lagu ini merupakan bagian dari album ‘Bintang Lima’ yang dirilis Dewa 19, pada 2000. Lagu ini sudah didengarkan lebih dari 107,2 juta di Spotify.

3.Aku Milikmu

Lagu Aku Milikmu merupakan salah satu track dalam album ‘Format Masa Depan’ yang dirilis Dewa 19, pada 1994. Lagu ciptaan Ahmad Dhani bersama Ari Lasso dan Andra Ramadhan ini sudah didengarkan lebih dari 91 juta kali di Spotify.

4.Roman Picisan

Lagu ciptaan Ahmad Dhani terpopuler sepanjang masa selanjutnya adalah Roman Picisan. Lagu ini merupakan salah satu track dalam album ‘Kerajaan Cinta’ yang dirilis Dewa 19 pada 2017. Sejauh ini, Roman Picisan sudah didengarkan lebih dari 70,33 juta kali di Spotify.