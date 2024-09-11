Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesawatnya Delay 2,5 Jam, Ahmad Dhani Kesal dan Minta Maaf ke Musisi Rock Internasional

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |11:35 WIB
Pesawatnya Delay 2,5 Jam, Ahmad Dhani Kesal dan Minta Maaf ke Musisi Rock Internasional
Pesawatnya Delay 2,5 Jam, Ahmad Dhani Kesal dan Minta Maaf ke Musisi Rock Internasional (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani dibuat Kesal oleh salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Pasalnya, pesawat yang ditumpanginya dari Bali ke Jakarta mengalami delay selama 2,5 jam.

Padahal Ahmad Dhani bersama Dewa 19 dijadwalkan menggelar konferensi pers terkait pengumuman konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0, sekitar pukul 10.00 WIB.

Alhasil awak media pun harus menunggu selama 2,5 jam lantaran Ahmad Dhani tiba di lokasi konferensi pers pada pukul 12.30 WIB.

Ahmad Dhani (IG)
Pesawatnya Delay 2,5 Jam, Ahmad Dhani Kesal dan Minta Maaf ke Musisi Rock Internasional (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)


Bukan cuma awak media saja yang menunggunya. Kehadiran Ahmad Dhani juga ditunggu oleh beberapa musisi rock Internasional yang akan ikut memeriahkan konser Dewa 19 tersebut. Seperti Ron Bumblefoot, Dino Jelusic, Derek Sherinian, Billy Sheehan dan Nuno Bettencourt, juga ikut menunggu melalui Zoom, dengan perbedaan waktu 11 jam antara Jakarta dan Amerika Serikat.

Alhasil pentolan Dewa 19 itu pun meminta maaf atas keterlambatannya sehingga mereka harus menunggu lama.

"Saya mau minta maaf ke teman-teman saya yang ada di Amerika Serikat," kata Ahmad Dhani saat tiba di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Suami Mulan Jameela itu mengaku ini pengalaman pertamanya merasakan delay terlebih itu merupakan maskapai Garuda Indonesia.

"Karena penerbangan (ke Jakarta) delay. Ini pertama kalinya maskapai Garuda Indonesia delay 2,5 jam. Ini pertama kalinya, enggak tau kenapa bisa delay,” jelas Ahmad Dhani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061228/ahmad_dhani-zwsX_large.jpg
Ahmad Dhani Berencana Boyong Demi Lovato ke Indonesia di Pertengahan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/205/3061129/konser_dewa_19-kfxW_large.jpg
Ahmad Dhani Boyong Vokalis Mr Big hingga Extreme Tampil di Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/33/3057526/el_rumi-mBlJ_large.jpg
Sifat Keibuan Ahmad Dhani Dibongkar El Rumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3055220/al_el_dul-qSOo_large.jpg
Al, El dan Dul Disebut akan Menikah Tahun Depan, Ahmad Dhani: Beda Bulan Aja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/205/3047578/lagu_ciptaan_ahmad_dhani_terpopuler_sepanjang_masa-1fab_large.jpg
8 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani Terpopuler Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/33/3043621/ahmad_dhani-gnLr_large.jpg
Ahmad Dhani Puji Sikap Syifa Hadju : Dia Spek Istri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement