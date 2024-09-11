Pesawatnya Delay 2,5 Jam, Ahmad Dhani Kesal dan Minta Maaf ke Musisi Rock Internasional

JAKARTA - Ahmad Dhani dibuat Kesal oleh salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Pasalnya, pesawat yang ditumpanginya dari Bali ke Jakarta mengalami delay selama 2,5 jam.



Padahal Ahmad Dhani bersama Dewa 19 dijadwalkan menggelar konferensi pers terkait pengumuman konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0, sekitar pukul 10.00 WIB.



Alhasil awak media pun harus menunggu selama 2,5 jam lantaran Ahmad Dhani tiba di lokasi konferensi pers pada pukul 12.30 WIB.

Pesawatnya Delay 2,5 Jam, Ahmad Dhani Kesal dan Minta Maaf ke Musisi Rock Internasional (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)



Bukan cuma awak media saja yang menunggunya. Kehadiran Ahmad Dhani juga ditunggu oleh beberapa musisi rock Internasional yang akan ikut memeriahkan konser Dewa 19 tersebut. Seperti Ron Bumblefoot, Dino Jelusic, Derek Sherinian, Billy Sheehan dan Nuno Bettencourt, juga ikut menunggu melalui Zoom, dengan perbedaan waktu 11 jam antara Jakarta dan Amerika Serikat.



Alhasil pentolan Dewa 19 itu pun meminta maaf atas keterlambatannya sehingga mereka harus menunggu lama.



"Saya mau minta maaf ke teman-teman saya yang ada di Amerika Serikat," kata Ahmad Dhani saat tiba di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).



Suami Mulan Jameela itu mengaku ini pengalaman pertamanya merasakan delay terlebih itu merupakan maskapai Garuda Indonesia.



"Karena penerbangan (ke Jakarta) delay. Ini pertama kalinya maskapai Garuda Indonesia delay 2,5 jam. Ini pertama kalinya, enggak tau kenapa bisa delay,” jelas Ahmad Dhani.