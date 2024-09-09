Fokus Pilkada, Ronal Surapradja Rehat dari Dunia Hiburan

JAKARTA - Ronal Surapradja ditunjuk oleh PDIP untuk mendampingi Jeje Wiradinata dalam Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Usai pencalonannya itu, Ronal mengaku dirinya akan rehat sementara dari pekerjaannya di dunia hiburan dalam rangka mempersiapkan diri dalam Pilkada 2024.

Ronal pun membagikan video yang menjadi momen terakhirnya menjadi host di layar kaca. Sebab dirinya nanti harus fokus melakukan kampanye serta kegiatan lainnya sebagai calon wakil Gubernur Jawa Barat.

"Break sementara waktu dari pekerjaan sebagai host TV untuk bisa total dalam mengemban tugas sebagai calon wakil Gubernur Jawa Barat," ujar Ronal dikutip dari unggahan Instagram @rocknal, Minggu (8/9/2024).

Ronal memahami betul jika ada beban berat yang dipikulnya hingga dirinya harus menempuh perjalanan yang terjal. Urusan bagaimana hasilnya nanti, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah.

"Perjuangan akan berat, tugas saya hanya berusaha sekuat tenaga. Soal hasil mah biarkan Allah SWT yang menentukan," ungkapnya.