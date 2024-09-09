Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fokus Pilkada, Ronal Surapradja Rehat dari Dunia Hiburan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |11:31 WIB
Fokus Pilkada, Ronal Surapradja Rehat dari Dunia Hiburan
Fokus Pilkada, Ronal Surapradja Rehat dari Dunia Hiburan (Foto: IG Ronal)
A
A
A

JAKARTA - Ronal Surapradja ditunjuk oleh PDIP untuk mendampingi Jeje Wiradinata dalam Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. 

Usai pencalonannya itu, Ronal mengaku dirinya akan rehat sementara dari pekerjaannya di dunia hiburan dalam rangka mempersiapkan diri dalam Pilkada 2024.

Ronal pun membagikan video yang menjadi momen terakhirnya menjadi host di layar kaca. Sebab dirinya nanti harus fokus melakukan kampanye serta kegiatan lainnya sebagai calon wakil Gubernur Jawa Barat. 

Fokus Pilkada, Ronal Surapradja Rehat dari Dunia Hiburan
Fokus Pilkada, Ronal Surapradja Rehat dari Dunia Hiburan

"Break sementara waktu dari pekerjaan sebagai host TV untuk bisa total dalam mengemban tugas sebagai calon wakil Gubernur Jawa Barat," ujar Ronal dikutip dari unggahan Instagram @rocknal, Minggu (8/9/2024). 

Ronal memahami betul jika ada beban berat yang dipikulnya hingga dirinya harus menempuh perjalanan yang terjal. Urusan bagaimana hasilnya nanti, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah.

"Perjuangan akan berat, tugas saya hanya berusaha sekuat tenaga. Soal hasil mah biarkan Allah SWT yang menentukan," ungkapnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190520//lisa_mariana-uA03_large.jpg
Lisa Mariana Minta Maaf pada Atalia Praratya, Isyaratkan Ada Wanita Lain di Sekitar RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/598/3190499//ryu_kintaro-zX8W_large.JPG
Cara Ryu Kintaro Bangun Karier Konten Kreator Sejak Usia Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190486//ryu_kintaro-8dKv_large.JPG
Sebelum Sukses Jualan Jamu, Ini Deretan Kegagalan Bisnis Ryu Kintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190449//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-JAUh_large.jpg
Hapus Foto dengan Dearly Djoshua Usai Putus, Ari Lasso Khawatir Digugat Sang Mantan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190404//ryu_kintaro-oCiW_large.jpeg
Perjalanan Content Creator Ryu Kintaro Bangun Bisnis Jamu Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190388//inara_rusli-JaRA_large.jpg
Inara Rusli Gadaikan Harta Gana-Gini, Eva Manurung: Enggak Bisa Suka-Suka!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement