JAKARTA - Sinopsis film film Danny the Dog Alias Unleashed akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Unleashed (Danny the Dog) adalah film aksi tahun 2005 yang disutradarai oleh Louis Leterrier dan ditulis oleh Luc Besson, yang juga bertindak sebagai produser bersama Jet Li, yang membintangi peran utama.

Film ini juga dibintangi oleh Morgan Freeman, Bob Hoskins, dan Kerry Condon. Adegan-adegan aksi dalam film ini dikoreografi oleh Yuen Woo-ping, dengan latar dan lokasi syuting di Glasgow, Skotlandia. Secara umum, film ini mendapatkan ulasan yang positif.

Film ini mendapat peringkat 66% di Rotten Tomatoes berdasarkan 135 ulasan dengan skor rata-rata 6,2/10.

Sinopsis Film Danny the Dog Alias Unleashed

Bart, seorang rentenir kejam yang tinggal di Glasgow, menggunakan pengawalnya, Danny, untuk menyerang pelanggan yang tidak patuh. Bart membesarkan dan melatih Danny seperti anjing pemburu, dengan memasang kerah logam di leher Danny untuk mengendalikannya.

Ketika kerah tersebut dilepas, Danny berubah menjadi petarung yang sangat terlatih dan ganas, menyerang targetnya tanpa ampun. Namun, saat kerah tersebut dipasang, Danny menjadi jinak dan tidak berbahaya. Karena hal ini, Danny hampir tidak memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, dan trik menggunakan kerah mulai tidak efektif karena keterbatasannya.

Seorang bos kejahatan mendekati Bart dengan tawaran bisnis, menjanjikan uang besar jika Danny dapat memenangkan pertandingan kematian bulanan di arena pertarungan bawah tanah. Setelah Danny dengan mudah memenangkan pertarungan pertamanya, Bart terlibat dalam masalah dengan mafia lain dan tertembak, ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Danny selamat dan berlindung di sebuah gudang barang antik, di mana ia akhirnya pingsan karena luka-lukanya.

Sam, seorang penyetem piano buta, menemukannya dan membawanya pulang. Bersama putri tirinya, Victoria, Sam merawat luka-luka Danny dan menyambutnya dengan hangat sebagai bagian dari keluarga mereka. Perlahan, Danny belajar menjadi manusia yang beradab dan meninggalkan sifat kekerasannya, terutama setelah Victoria melepaskan kerahnya. Danny juga mulai tertarik pada musik dan menggunakan kenangan-kenangan yang terpecah-pecah untuk mencoba mengingat masa lalunya, terutama ibunya.

Beberapa minggu kemudian, Sam memberi tahu Danny bahwa mereka berencana kembali ke New York, tempat asalnya bersama Victoria. Sam mengundang Danny untuk ikut, dengan mengatakan bahwa mereka sudah menganggap Danny sebagai bagian dari keluarga. Danny dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Namun, saat sedang berbelanja sendirian, Danny bertemu dengan tangan kanan Bart, Lefty, yang memberitahunya bahwa Bart masih hidup.