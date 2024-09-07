Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Indra Brasco Masuk Rumah Sakit Imbas Cedera Otot Saat Syuting

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |19:50 WIB
Indra Brasco Masuk Rumah Sakit Imbas Cedera Otot Saat Syuting
Indra Brasco Masuk Rumah Sakit Imbas Cedera Otot Saat Syuting. (Foto: Instagram/@monaratuliu)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Indra Brasco mengalami insiden saat syuting. Dia dikabarkan terjatuh saat melakoni adegan fighting dan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. 

Kabar tersebut diungkapkan istrinya, Mona Ratuliu  lewat Instagram, pada 7 September 2024. Dalam unggahan tersebut, dia membagikan video saat Indra terbaring lemas di atas matras berwarna hitam.

Indra Brasco Masuk Rumah Sakit Imbas Cedera Otot Saat Syuting. (Foto: Instagram/@monaratuliu)
Indra Brasco Masuk Rumah Sakit Imbas Cedera Otot Saat Syuting. (Foto: Instagram/@monaratuliu)

Video itu beralih ke adegan di mana Indra Brasco berada di ranjang rumah sakit dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Untungnya, sang aktor tak mengalami patah tulang seperti yang dikhawatirkan. 

Namun dokter mendiagnosa Indra mengalami cedera otot yang membuatnya sulit bergerak. “Karena insiden itu, dia enggak bisa duduk dan berdiri. Jadi sulit gerak gitu,” ungkap Mona Ratuliu.

Dengan kondisi tersebut, Indra Brasco memilih untuk menjalani fisioterapi di rumah. Kini, kondisi sang aktor berangsur pulih dan bisa melakukan aktivitas ringan, termasuk duduk, berdiri, dan stretching.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190157//raisa_dan_hamish_daud-ymTw_large.jpg
Tok! Raisa Resmi Bercerai dari Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190146//lisa_mariana-D7qy_large.jpg
Dukung Atalia Praratya Ceraikan Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Keputusan Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190124//davina_karamoy-w4tR_large.jpg
Dito Ariotedjo Akui dalam Proses Cerai, Unggahan Davina Karamoy Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190121//insanul_fahmi_dan_inara_rusli-dkST_large.jpg
Inara Rusli dan Insanul Fahmi Kembali Mesra, Laporan Polisi Diduga Hanya Gimmick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3189955//prilly_latuconsina-Mqsi_large.jpg
Momen Prilly Latuconsina Kondangan di Nikahan Fans, Jadi Kejutan Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189733//justin_bieber-gQ2q_large.jpg
Nostalgia! Justin Bieber Kunjungi Lokasi Syuting MV Baby usai 15 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement