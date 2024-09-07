Indra Brasco Masuk Rumah Sakit Imbas Cedera Otot Saat Syuting

Indra Brasco Masuk Rumah Sakit Imbas Cedera Otot Saat Syuting. (Foto: Instagram/@monaratuliu)

JAKARTA - Aktor Indra Brasco mengalami insiden saat syuting. Dia dikabarkan terjatuh saat melakoni adegan fighting dan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

Kabar tersebut diungkapkan istrinya, Mona Ratuliu lewat Instagram, pada 7 September 2024. Dalam unggahan tersebut, dia membagikan video saat Indra terbaring lemas di atas matras berwarna hitam.

Video itu beralih ke adegan di mana Indra Brasco berada di ranjang rumah sakit dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Untungnya, sang aktor tak mengalami patah tulang seperti yang dikhawatirkan.

Namun dokter mendiagnosa Indra mengalami cedera otot yang membuatnya sulit bergerak. “Karena insiden itu, dia enggak bisa duduk dan berdiri. Jadi sulit gerak gitu,” ungkap Mona Ratuliu.

Dengan kondisi tersebut, Indra Brasco memilih untuk menjalani fisioterapi di rumah. Kini, kondisi sang aktor berangsur pulih dan bisa melakukan aktivitas ringan, termasuk duduk, berdiri, dan stretching.