HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maudy Koesnaedi Ungkap Alasan Mundur dari Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno: Saya Tidak Paham Politik

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |18:20 WIB
Maudy Koesnaedi Ungkap Alasan Mundur dari Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno: Saya Tidak Paham Politik
Alasan Maudy Koesnaedi Mundur dari Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno. (Foto: Instagram/@snap.nuel/@maudykoesnaedi)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Maudy Koesnadi mundur dari Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karni di Pilkada Jakarta 2024 akhirnya terungkap. Dia mengungkapkan, tidak masuk dalam tim pemenangan karena dua alasan.

“Saya minta maaf tidak bisa mendampingi Bang Doel karena (saat ini) tinggal di Bali dan tidak berkecimpung di dunia politik,” ujarnya lewat Instagram seperti dikutip Okezone, pada Sabtu (7/9/2024). 

Walau tidak menjadi bagian dari tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, namun Maudy Koesnadi akan tetap membantu sahabatnya itu jika dibutuhkan. 

“Kalau diminta untuk menyampaikan aspirasi seni budaya dan pekerja kreatif, insya Allah saya siap. Karena saya hanya paham soal itu. Saya tidak paham politik,” katanya menambahkan.

Pada akhir keterangannya, Maudy Koesnadi mengungkapkan bahwa saat ini dia hanya ingin menikmati hidup bersama sang suami, Erik Meijer di Bali. “Mbak Zaenab maunya mendampingi Bang Boel-e di Bali.”

Halaman:
1 2
