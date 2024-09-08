Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Kondisi Suami Maudy Koesnaedi yang Alami Kecelakaan

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |07:30 WIB
Begini Kondisi Suami Maudy Koesnaedi yang Alami Kecelakaan
Begini Kondisi Suami Maudy Koesnaedi yang Alami Kecelakaan (Foto: Instagram/maudykoesnaedi)
A
A
A

JAKARTA - Maudy Koesnaedi batal bergabung dalam Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bukan karena tak mau, tetapi Maudy harus menemani sang suami yang sempat mengalami kecelakaan dan saat ini berada di Bali.

Kini terkuak bagaimana kondisi dari suami Maudy yang alami kecelakaan beberapa waktu lalu. Hal itu bahkan diungkapkan langsung oleh bintang Si Doel tersebut.

Maudy sendiri memastikan bahwa kondisi suaminya tidak terlalu parah sehingga dalam tiga minggu kedepan tangannya akan kembali pulih. Dia pun ingin menemani suaminya sampai pulih, baru dirinya akan kembali beraktivitas seperti biasanya.

Maudy Koesnaedi Instagram
Begini Kondisi Suami Maudy Koesnaedi yang Alami Kecelakaan (Foto: Instagram/maudykoesnaedi)



"Masih lanjut liburan sebelum pulang. Lalu periksa dengan dr Bram didampingi dr Bobby.  Alhamdulillah sudah mulai tumbuh tulang baru. Insha Allah 3 minggu lagi kembali photo sudah pulih. Jadi Zaenabnya menemani Bang Boel-E dulu sebelum mulai shooting lagi," ujar Maudy Koesnaedi dikutip dari unggahan Instagram @maudykoesnaedi..

Dia pun menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan doa sejak Rano Karno menyebut bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Maudy sekaligus mengungkap bahwa suaminya baru saja berulang tahun sehingga minta didoakan yang terbaik.

"Demikian ceritanya.. Terima kasih manteman semua yang dari kemarin concern dan nanya keadaan.Mohon doanya aja, semoga @emjkt kembali pulih, sehat bahagia selamat dunia akhirat berkah selalu dalam lindungan Allah SWT dalam mengisi hari-harinya ke depan di usia barunya. Karena kemarin, @emjkt Ulang Tahun," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/33/3059977/maudy_koesnadi-PS4r_large.jpg
Maudy Koesnaedi Ungkap Alasan Mundur dari Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno: Saya Tidak Paham Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/612/2908349/transformasi-eddy-meijer-anak-maudy-koesnaedi-yang-jarang-disorot-F0d2FyZRmb.jpg
Transformasi Eddy Meijer, Anak Maudy Koesnaedi yang Jarang Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/09/194/2644638/5-potret-ganteng-eddy-meijer-putra-maudy-koesnaedi-yang-terjun-dunia-ke-modeling-F68E4ocjFl.jpg
5 Potret Ganteng Eddy Meijer, Putra Maudy Koesnaedi yang Terjun ke Dunia Modeling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/13/194/2560842/5-potret-awet-muda-maudy-koesnaedi-pesonanya-tak-memudar-di-usia-46-0Y9A99uG4Q.jpg
5 Potret Awet Muda Maudy Koesnaedi, Pesonanya Tak Memudar di Usia 46
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/11/611/2181888/kunci-agar-awet-muda-ala-maudy-koesnaedi-tBU20lHpjB.jpg
Kunci agar Awet Muda ala Maudy Koesnaedi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/24/612/2047617/terinspirasi-dari-kartini-maudy-koesnaedi-perempuan-harus-memberdayakan-dirinya-seoptimal-mungkin-fkiSAXhcRR.jpg
Terinspirasi Kartini, Maudy Koesnaedi : Perempuan Harus Memberdayakan Dirinya Seoptimal Mungkin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement