Begini Kondisi Suami Maudy Koesnaedi yang Alami Kecelakaan

JAKARTA - Maudy Koesnaedi batal bergabung dalam Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bukan karena tak mau, tetapi Maudy harus menemani sang suami yang sempat mengalami kecelakaan dan saat ini berada di Bali.

Kini terkuak bagaimana kondisi dari suami Maudy yang alami kecelakaan beberapa waktu lalu. Hal itu bahkan diungkapkan langsung oleh bintang Si Doel tersebut.

Maudy sendiri memastikan bahwa kondisi suaminya tidak terlalu parah sehingga dalam tiga minggu kedepan tangannya akan kembali pulih. Dia pun ingin menemani suaminya sampai pulih, baru dirinya akan kembali beraktivitas seperti biasanya.

Begini Kondisi Suami Maudy Koesnaedi yang Alami Kecelakaan (Foto: Instagram/maudykoesnaedi)





"Masih lanjut liburan sebelum pulang. Lalu periksa dengan dr Bram didampingi dr Bobby. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh tulang baru. Insha Allah 3 minggu lagi kembali photo sudah pulih. Jadi Zaenabnya menemani Bang Boel-E dulu sebelum mulai shooting lagi," ujar Maudy Koesnaedi dikutip dari unggahan Instagram @maudykoesnaedi..



Dia pun menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan doa sejak Rano Karno menyebut bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Maudy sekaligus mengungkap bahwa suaminya baru saja berulang tahun sehingga minta didoakan yang terbaik.



"Demikian ceritanya.. Terima kasih manteman semua yang dari kemarin concern dan nanya keadaan.Mohon doanya aja, semoga @emjkt kembali pulih, sehat bahagia selamat dunia akhirat berkah selalu dalam lindungan Allah SWT dalam mengisi hari-harinya ke depan di usia barunya. Karena kemarin, @emjkt Ulang Tahun," ungkapnya.